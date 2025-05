Al Candiani la conferenza "L'Armenia di oggi": l'intervento della presidente del Consiglio comunale Damiano

Il Centro Culturale Candiani ha ospitato questo pomeriggio la conferenza "L'Armenia di oggi", appuntamento inserito nel palinsesto di iniziative nell'ambito delle celebrazioni della Giornata del ricordo del genocidio armeno. Promosso dall'Associazione Civica Lido e Pellestrina, in collaborazione con il Circolo Veneto, l'incontro si è aperto con l'intervento della presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano.

"Nel 2022, a completamento degli importanti percorsi della Memoria che il Comune di Venezia promuove e coordina da molti anni - ha ricordato Damiano - si è deciso di concerto con la Comunità Armena d’Italia, Ca’ Foscari e l’Associazione civica Lido Pellestrina di istituire nella nostra Città una Giornata in ricordo del Genocidio Armeno attraverso una serie di iniziative che costituiscono un momento di riflessione rivolto alla cittadinanza, in particolare alle nuove generazioni, su quello che possiamo definire il primo Genocidio del XX secolo. Negli anni il programma si è arricchito di iniziative e abbiamo visto nascere nuove collaborazioni anche in terraferma. L’appuntamento di oggi ne è un esempio virtuoso e ringrazio per questo il Circolo Veneto per aver accolto, supportato e promosso insieme a noi questa iniziativa che diventa un’ulteriore momento di conoscenza e approfondimento che lega il passato al presente".

Nel corso della conferenza, introdotta dalla presidente dell'Associazione Civica Lido e Pellestrina, Germana Daneluzzi, è stato ribadito il profondo legame tra Venezia e il popolo armeno. Riflessione condivisa tra i relatori che si sono alternati nel corso del dibattito, tra questi il presidente Unione Armeni d'Italia, Baykar Sivazliyan, e i docenti di Lingua e Letteratura armena del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università Cà Foscari Venezia: Aldo Ferrari e Sona Haroutyunian.

"Ricordo che il popolo armeno vede nella nostra Città una presenza antica, profonda e significativa sin dai tempi della Serenissima, testimoniata da luoghi importanti come l’Isola di San Lazzaro e la Chiesa di Santa Croce ma anche dalla presenza di armeni a Venezia" ha confermato Damiano, ringraziando il presidente del Circolo Veneto Cesare Campa per il momento di dibattito. "Il percorso armeno - ha concluso la presidente del Consiglio comunale - rappresenta un modo per ripercorrere e commemorare il dramma che ha vissuto questo popolo ma soprattutto per suggellare il millenario legame con la nostra città, valorizzando la straordinaria storia, cultura e vitalità degli armeni. Da Venezia, lanciamo ancora una volta un forte messaggio di pace, libertà, rispetto e dialogo tra i popoli, in un contesto storico molto complesso che vede oltre 56 conflitti armati nel mondo. Un messaggio più attuale che mai".