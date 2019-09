FOTONOTIZIA | L'assessore Venturini alla presentazione della mostra "La Grande Impresa"

L'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha partecipato questa mattina alla Scuola Grande della Misericordia alla presentazione ufficiale della mostra "La Grande Impresa". L'esposizione è stata allestita in occasione del Centenario della fondazione del Gruppo Ligabue, la più antica società al mondo di appalto e provveditoria navale, e sarà caratterizzata anche da un ciclo di conferenze e da alcuni eventi in centro storico.

A fare da "padrone di casa" il presidente e amministratore delegato del gruppo, Inti Ligabue, che è succeduto al padre Giancarlo, il quale, a sua volta, prese in mano il testimone dal padre (e fondatore dell'azienda) Anacleto.

"Siamo tutti molto curiosi di scoprire la riflessione alla base di una mostra che si annuncia come un'imperdibile tuffo nel Novecento - ha dichiarato l'assessore - Sembrerà di entrare in una macchina del tempo e di riscoprire, attraverso la storia del Gruppo Ligabue, le tappe fondamentali del Secolo Breve, un'epoca caratterizzata da cambiamenti repentini che non hanno mutato la visione dell'azienda, sempre molto vicina al territorio e soprattutto a Venezia. Un grazie quindi a Giancarlo e a Inti Ligabue - ha continuato Venturini - perché la Città è cresciuta anche grazie a loro e agli sforzi della Fondazione Ligabue. Quest'esposizione è un giusto e meritato tributo alla figura di Giancarlo, cui abbiamo deciso di intitolare il nostro Museo di Storia Naturale".

La mostra "Una Grande Impresa" ripercorrerà dal 22 settembre al 3 novembre la storia del Gruppo Ligabue rievocando gli eventi del XX secolo attraverso stazioni multimediali, reperti, plastici e anche un cortometraggio animato d’autore con disegni di Simone Massi e voce narrante di Stefano Accorsi, oltre che un volume monografico, conferenze e un docufilm sulla vita di Giancarlo Ligabue in cui si ricostruiscono la sua storia imprenditoriale e le sue scoperte archelogiche, tratteggiando al contempo anche il suo amore per Venezia.