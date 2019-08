Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto: presentazione domande entro il 30 agosto

L'Assessorato alla Coesione sociale ricorda alle famiglie residenti nel Comune di Venezia che c'è tempo fino a venerdì 30 agosto per presentare le domande relative alla DGR n. 705 del 28 maggio 2019, pubblicata sul Bur n. 58 del 31 maggio 2019, con la quale è stato approvato il Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà per l'anno 2019.

Possono partecipare alla richiesta di contributo economico:

• le famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati (linea di intervento n. 1);

• i nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori (linea di intervento n. 2);

• le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (linea di intervento n. 3).

Per avere maggiori informazioni sui requisiti richiesti e sulla documentazione necessaria da allegare alla domanda è possibile contattare gli uffici incaricati della Direzione Coesione sociale telefonando allo 041.2749532, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13. La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, può essere consegnata nelle sedi del Protocollo generale del Comune di Venezia, oppure inviata tramite Pec all’indirizzo agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it oppure con Raccomandata A/R, indirizzata a:

Comune di Venezia Direzione Coesione Sociale, Settore Agenzia Coesione Sociale

Via Verdi 36, 30174 Mestre Venezia.

Venezia, 2 agosto 2019