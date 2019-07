Dal 16 al 19 luglio per la rassegna “Sottocasa - Il teatro nelle città” andrà in scena "Fabbrica" di Ascanio Celestini

La rassegna estiva "Sottocasa - Il teatro nelle città" prosegue dal 16 al 19 luglio con Fabbrica, di Ascanio Celestini, canti di Giovanna Marini, il racconto di vita operaia (ma non solo) in forma epistolare che abbraccia più di un secolo di storia italiana.

Lo spettacolo viene messo in scena dai 19 allievi attori dell’Accademia Palcoscenico del Teatro Stabile del Veneto con la direzione di Sandra Mangini.

Il calendario degli spettacoli prevede:

martedì 16 luglio: Palestra della scuola Vivarini - Murano

mercoledì 17 luglio: Forte Mezzacapo - Zelarino

giovedì 18 luglio: Forte Gazzera - Gazzera

venerdì 19 luglio: P.tta San Francesco - Mestre

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21, ingresso gratuito.

Lo spettacolo

“Cara madre vi scrivo questa lettera che è l’ultima lettera che vi scrivo. Ve n’ho scritta una al giorno per tanti anni. Voi mi dicevate scrivi scrivi e io ho scritto per più di cinquant’anni. Una lettera al giorno per cinquant’anni”. Inizia così “Fabbrica”, racconto di vita operaia (ma non solo) in forma epistolare che ha rivelato la forza evocativa del teatro civile di Ascanio Celestini. Destinataria della lettera è la madre del protagonista, capoforno che per mezzo secolo le ha dedicato quotidianamente una lettera. Tranne il 17 marzo del 1949: il giorno in cui, per sbaglio, entrò in fabbrica. Sandra Mangini dirige i 19 allievi attori dell’Accademia Palcoscenico del Teatro Stabile del Veneto in una versione corale del racconto, che porta per la prima volta in scena in Italia le struggenti musiche composte da Giovanna Marini per la versione francese del testo.