L'assessore Romor alla cerimonia conclusiva del premio giornalistico “Giorgia Iazzetta”

L'assessore comunale alle Politiche educative, Paolo Romor, ha preso parte questo pomeriggio, in rappresentanza della città, nella sede dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto, in Campo San Polo a Venezia, alla cerimonia conclusiva della 7^ edizione del premio giornalistico “Giorgia Iazzetta”.

Nato su impulso della rivista “NES NordEst Sanità”, e patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti del Veneto, il premio vuole ricordare la giovane giornalista di Chioggia scomparsa prematuramente nel 2011, riconoscendo, premiando e sostenendo i giornalisti che con il loro lavoro, sull’esempio di quanto fatto da Giorgia, sanno affrontare l’informazione sulla sanità con equilibrio, preparazione, efficacia e sensibilità.

Due i giornalisti premiati in questa edizione: l'inviato di “Famiglia Cristiana” Alberto Laggia, 61 anni, mestrino, per un articolo dal titolo “Basta avvelenare i nostri figli”, e il redattore della redazione Rai della Liguria Oscar Puntel, 43 anni, friulano, per un servizio dal titolo “Vietato ammalarsi”.