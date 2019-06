FOTONOTIZIA - “Di-Segni di Solidarietà”: la presidente Damiano e l'assessore Venturini alla consegna delle opere alle associazioni del territorio

Per il secondo anno di seguito il 22 giugno la musica torna ad invadere il cuore della città Metropolitana con l'evento Hybrid Buskers con 10 giovani band musicali, composte da ragazzi under 30 che si esibiranno nelle strade del centro di Mestre - Corte Legrenzi, Galleria Matteotti incrocio Riviera XX Settembre, Piazzetta Zorzetto, Via Mestrina angolo Via Ca' Savorgnan, Via Palazzo - per riempire la città di suoni unplugged.