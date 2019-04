Conferenza dibattito "Europa, quale futuro"

Mercoledì 3 aprile 2019 alle ore 17.30 si tiene la conferenza "Europa, quale futuro" al Cinema Teatro Kolbe di Mestre-Venezia (via Aleardi 156, Mestre-Venezia), un momento di incontro e dibattito sull'Europa e sulle aspettative e prospettive future in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo del 26 maggio 2019. In questa occasione si intende stimolare uno scambio sulla base della pubblicazione della rivista Kaleidos che ha dedicato un intero numero sull'Europa e il suo futuro (Rivista dell'Università Popolare di Mestre).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

La conferenza è frutto della collaborazione del Centro Culturale Kolbe con:

- l'Università Popolare di Mestre

- Kaleidos, periodico dell'Università popolare di Mestre

- Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia

Intervengono:

Mario Zanardi, Presidente UPM

Daniela Zamburlin, Direttrice Kaleidos

Alberto Laggia, Giornalista Famiglia Cristiana

Monicaelisa Bettin, Europe Direct Venezia Veneto

Luigi Vianelli, Banca Etica

