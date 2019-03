Tappa conclusiva del Cammino da San Marco a San Marco

Domenica 24 marzo 2019 si concluderà il Cammino da San Marco a San Marco, pellegrinaggio che ha attraversato la Regione dalla chiesa di San Marco a Pai di Sopra sul Lago di Garda alla Basilica di San Marco a Venezia.

Durante la cerimonia di chiusura, alla quale saranno presenti le Autorità e i Rappresentanti della Regione e dei Comuni del Veneto, verranno consegnati i Gonfaloni di San Marco al Patriarcato di Venezia e al rappresentante della comunità veneta Associação Cultural Italiana do Vale do Jaguari in Brasile, nello Stato del Rio Grande do Sul.

L’appuntamento è in Piazza San Marco alle ore 15.45 e proseguirà all’interno della Basilica, dove si terrà la cerimonia di consegna del Gonfalone al Patriarcato di Venezia.