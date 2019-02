La presidente Pea all’inaugurazione del 10. Carnevale internazionale dei ragazzi della Biennale

La presidente della Commissione consiliare Cultura, Giorgia Pea, è intervenuta questa mattina, sabato 23 febbraio, nella Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian, all’inaugurazione del 10. Carnevale internazionale dei ragazzi della Biennale di Venezia, che si svolgerà da oggi fino al 3 marzo, e rivolto appunto ai ragazzi e alle loro famiglie, ma anche alle scuole. “L'augurio che faccio a questo progetto, ormai consolidato – ha dichiarato Pea – è che possa continuare a crescere e a sviluppare in città un nuovo senso, non solo dell'arte, ma anche della vita stessa. Quindi per questi importanti stimoli che il Carnevale internazionale dei ragazzi sta dando ai nostri ragazzi voglio ringraziare la Biennale ma anche gli insegnati, le scuole e le famiglie, perché stiamo davvero respirando arte e creatività. Infine vorrei fare un applauso speciale proprio ai bambini, che sono i veri protagonisti di questa manifestazione”.

Quest'anno il programma delle attività sarà legato soprattutto ai temi della tecnologia e della scienza e si arricchirà di nuove partecipazioni e della collaborazione dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e della Starts Academy, un’iniziativa dell’Unione Europea dedicata alla scienza, alla tecnologia e alle arti. Per garantire la qualità della partecipazione alle attività e favorire l’impegno dei partecipanti (ragazzi, genitori, insegnanti) l’accesso agli spazi sarà regolamentato sulla base delle iscrizioni ai laboratori, che saranno gratuiti.

Durante l’inaugurazione sono state inoltre premiate le scuole protagoniste del Concorso online “Leoni d’Argento per la creatività”, ricolto alle scuole italiane di ogni ordine e grado. Il Concorso riguarda progetti che hanno come finalità lo sviluppo della creatività applicata al campo delle arti e per questo le scuole sono state invitate a elaborare progetti creativi finalizzati a laboratori di natura pratico-artistica, coreutica, teatrale, musicale e digitale, realizzate con qualsiasi linguaggio. La presidente Pea ha consegnato il Leone d'Argento a tutte le quindici classi della Scuola primaria Francesco Querini dell'Istituto comprensivo Querini di Mestre, per il progetto “L'ingresso che vorrei”.