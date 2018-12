Venerdì 14 Dicembre alle ore10 al Centro Civico del Parco Bissuola-Albanese si svolge il workshop "Attenti al libro: quale biblioteca dei ragazzi?"

Centro Civico del Parco Bissuola-Albanese

Venerdì 14 Dicembre 2018, ore 10

Attenti al libro: quale biblioteca dei ragazzi?

Workshop

Entra nel vivo, con il workshop sul tema dei servizi bibliotecari per giovani adulti del 14 dicembre - sala conferenze del Centro civico del Parco Bissuola - la serie di iniziative, laboratori, eventi che il Comune di Venezia, Settore Cultura – Rete Biblioteche Venezia sta organizzando come soggetto titolare del Piano di interventi in materia di politiche giovanili, promosso dalla Regione del Veneto con il bando ex DGR n. 1392 del 29 agosto 2017.

L'appuntamento curato dalla Rete Biblioteche Venezia in collaborazione con la cooperativa Sumo rientra nel progetto Biblioteca 4.0.

La mattina del 14 dicembre presso l’auditorium del Centro civico del parco si terrà il workshop aperto ai cittadini Attenti al libro: quale biblioteca dei ragazzi?

L’incontro è organizzato con l’obiettivo di raccogliere idee, esperienze e suggerimenti su quali siano le caratteristiche che una biblioteca deve avere per diventare un punto di riferimento per i ragazzi tra i 14 e i 20 anni. Interverranno numerosi esperti dell’argomento provenienti da diverse città ed esperienze italiane e estere, insieme a due classi del Liceo Stefanini. I giovani studenti, dopo aver discusso in classe sul tema del workshop, riporteranno le loro valutazioni a tutta la platea presente. Tra i relatori il sociologo Stefano Laffi, di Codici ricerche, autore di La congiura contro i giovani. Crisi degli adulti e riscatto delle nuove generazioni (2014), Micaela Mander, insegnante, autrice di La biblioteca che piace ai ragazzi (2017), il biblioeducatore della Holden di Ravenna Luca Mandorlini con Kingsley Ngadiuba, i docenti Guido Borelli dello IUAV e Monica Calcagno dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Il Piano giovani concluderà le attività in aprile 2019, ma l’attenzione verso la fascia di età 15-20 anni è appena iniziata e avrà continuità nelle biblioteche della Rete, in particolare in Biblioteca VEZ con rassegne dedicate nella prossima primavera.

Intervengono:

Stefano Laffi- Sociologo, Codici |Ricerca e intervento

Micaela Mander- Insegnante

Francesca Romana Grasso- Pedagogista, Edufrog

Luca Mandorlini- Bibliocreativo, Collaboratore della Biblioteca Classense, con Kingsley Ngadiuba- Autore bibliotecario

Guido Borelli- Professore, IUAV Venezia

Monica Calcagno- Professoressa Ca’ Foscari Venezia

E' gradita la conferma di partecipazione scrivendo a: sumo.lavoro@gmail.com