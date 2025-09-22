L'assessore Besio a Marghera per i 103 anni di Rita Ardu

Un secolo e tre anni di vita, un traguardo straordinario che è stato celebrato, questa mattina a Marghera, alla presenza dell’assessore ai Servizi al cittadino Laura Besio.

La signora Rita Ardu, detta "Nonna Rita", ha spento 103 candeline e, per l'occasione, l'assessore Besio le ha consegnato il gagliardetto della Città, durante una festa che ha visto la partecipazione di parenti, amici e alcuni rappresentanti dell’Associazione Buongiorno Marghera.

Originaria della Sardegna, la signora Rita si trasferì con la famiglia a Marghera negli anni ’30. Appassionata di stenografia, nel 1938 ottenne un posto di lavoro in un concorso pubblico nazionale a Milano, superando la selezione per uno dei 100 posti banditi. La sua vita è stata dedicata anche al figlio, divenuto un affermato ingegnere nelle Assicurazioni Generali, oggi scomparso.

Oggi la signora Rita continua a mantenere una viva lucidità e sorprende per la memoria con cui ricorda l’infanzia trascorsa insieme agli 8 fratelli, di cui solo due sono ancora in vita.