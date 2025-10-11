Protezione Civile: in Piazza Ferretto la giornata dedicata alla campagna "Io non rischio"

E' iniziata, questa mattina in Piazza Ferretto a Mestre, la 15. edizione della campagna di prevenzione “Io non rischio”, organizzata in occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile.

Anche la Città di Venezia partecipa, in contemporanea con le altre città italiane, alla campagna di sensibilizzazione: per tutta la giornata di oggi, fino alle ore 21, 19 volontari del gruppo comunale della Protezione Civile sono a disposizione dei cittadini per far conoscere cosa ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio.

A portare i saluti dell'Amministrazione, in mattinata, è stato il vicesindaco e assessore comunale alla Protezione civile.

Un appuntamento che ha l’obiettivo di diffondere la consapevolezza in caso di terremoto, maremoto, alluvione, incendi boschivi ma anche il rischio vulcanico. Fondamentale infatti è il ruolo attivo dei cittadini, che hanno il potere di trasformare questa conoscenza in azione attraverso scelte concrete, da adottare nel proprio quotidiano per proteggere loro stessi e l'ambiente in cui si vive.

Nel corso della giornata saranno anche distribuiti materiali informativi e gadget, al fine di rendere le persone più consapevoli dei cambiamenti climatici in atto e di come questi possano influenzare ogni aspetto della nostra vita.

Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. La campagna è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ReLUIS - Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l'Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito ufficiale: www.iononrischio.it e sui profili social della Campagna è possibile consultare diversi materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.