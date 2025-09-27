L'intervento dell'assessore Venturini all’assemblea CNA Veneto

Artigiani, imprenditori, rappresentanti delle Istituzioni e del mondo accademico sono stati i protagonisti di questo dialogo, moderato dal giornalista Roberto Inciocchi.

Fin da subito, l'assessore Venturini ha espresso riconoscenza per il contributo offerto da CNA: “E' fondamentale tornare a dare voce alle necessità del territorio, trasformandole in proposte concrete da portare ai livelli superiori. È esattamente ciò che state facendo. C'è poi bisogno di CNA perché in questo Paese molto spesso non si parla di lavoro e di come generare ricchezza, che non si innesca con i decreti e nei palazzi pubblici ma nelle vostre imprese, nelle vostre aziende che tengono in piedi il tessuto sociale del Veneto. Siamo un Paese che ha un disperato bisogno di parlare di lavoro in un mondo che cambia e capire quali siano le esigenze delle imprese nel continuo mutamento degli scenari. Credo che in questa direzione CNA si sia distinta particolarmente, raccontando a un mondo che cambia anche il mutamento delle imprese. Il rallentamento dell’economia della Germania, ad esempio, pesa molto sulla nostra Regione e sulle nostre imprese e infrastrutture. La crisi di Suez, poi, ha messo in discussione una serie di rotte commerciali strategiche per il nostro territorio. Per non dimenticare la situazione del Medio Oriente, in Ucraina, la guerra economica dei dazi, che rimettono in discussione l’idea del mondo globalizzato. E' possibile navigare in questo scenario, affiancando il mondo dell’impresa con nuovi strumenti e nuove idee, tornando appunto a parlare di lavoro".

In seguito, un momento di analisi dedicato al tema dell'assemblea: "La città di Venezia in questi anni ha affiancato una serie di iniziative politiche e pubbliche per fare un patto con le imprese e lanciare il messaggio che qui si può fare impresa e si possono attrarre nuove energie e investimenti anche da fuori - ha aggiunto Venturini - Venezia lo ha sempre fatto, partendo dall’acqua: la storia ci insegna che la città lagunare ha prosperato solo quando è riuscita ad allargare le sue visioni e conquistare le rotte mercantili grazie alle sue capacità di dialogo. Ecco perché, volgendo lo sguardo al passato, bisogna riprendere un percorso dove le imprese siano capaci di alzare la loro voce aprendosi al mondo, con una nuova visione del lavoro che sappia parlare anche ai giovani e premiare la meritocrazia".

L'assemblea ha rappresentato un momento associativo di importanza, un contestodove si è svolto un dibattito dedicato alle prospettive del Veneto per costruire una visione condivisa e affrontare con coraggio le nuove sfide poste dall’innovazione, orientate verso uno sviluppo sostenibile.