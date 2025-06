Il consigliere Senno al Mestre Book Fest con Riccardo Patrese

Mestre Book Fest si prepara alla terza giornata. Il festival, promosso e organizzato dal Comune di Venezia e Confcommercio Mestre, per domani giovedì 5 giugno, mette in agenda tre appuntamenti.

Il primo ha a che vedere con il mondo delle corse e con chi ne è stato assoluto protagonista: Riccardo Patrese. Ex campione di Formula Uno fra gli anni Settanta e Novanta, racconterà episodi e aneddoti vissuti in prima persona, dentro e fuori i circuiti di mezzo mondo, nel libro scritto con il giornalista Giorgio Terruzzi: F1 Backstage. Storie di uomini in corsa. L’occasione per conoscerlo avrà luogo in via Martiri della Libertà, a Mestre, alle ore 18.30, insieme al consigliere del Comune di Venezia Matteo Senno.

Alla stessa ora, ma nel cuore di Mestre, il “papà” del commissario Vito Strega Piergiorgio Pulixi presenterà il secondo romanzo della serie su Marzio Montecristo, titolare della libreria indipendente Les Chats Noir. Dopo cena, alle ore 21, la serata si concluderà con la presentazione di Antonio Caprarica. Giornalista, per quasi 15 anni corrispondente Rai da Londra, ha una vasta e approfondita conoscenza della società britannica. Racconterà il suo ultimo libro Kate e la maledizione dei Galles.