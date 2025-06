Avversità atmosferiche del 15, 16 e 17 maggio 2024: avviata la ricognizione della stima dei danni ai beni mobili registrati dei privati

La Protezione civile del Comune di Venezia ha reso noto che, a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 15, 16 e 17 maggio 2024 e della dichiarazione dello Stato di Emergenza da parte della Regione Veneto, è possibile segnalare i danni riportati ai beni mobili registrati. I danni possono essere segnalati compilando il modulo scaricabile dal sito della Protezione civile all’indirizzo www.comune.venezia.it/it/protezionecivile:

• dai cittadini residenti nel Comune di Venezia;

• per i beni mobili registrati ad utilizzo privato (non ad uso aziendale);

• per i danni che siano già stati riparati o, in caso di rottamazione, qualora sia stato acquistato un nuovo bene.

I moduli potranno essere inviati entro martedì 15 luglio 2025 tramite PEC all'indirizzo protezionecivile@pec.comune.venezia.it oppure email all’indirizzo protezionecivile@comune.venezia.it. Saranno tenute in considerazione solo domande complete di tutta la documentazione richiesta. Si evidenzia che la raccolta dei moduli ha la sola finalità di stima del fabbisogno economico e che la loro trasmissione non dà diritto ad alcun contributo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il DiMe, il Call Center unico del Comune di Venezia chiamando lo 041041 dalle ore 8 alle 18.