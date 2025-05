Giovedì 29 maggio prenderà ufficialmente il via la sesta edizione del Salone Nautico di Venezia, ospitata nell’affascinante cornice dell’Arsenale, luogo simbolo della tradizione marittima della città. Con oltre 270 espositori e 300 imbarcazioni distribuite su 55.000 mq di bacino acqueo, il Salone si conferma tra gli eventi più attesi del settore, offrendo una panoramica completa sulle ultime tecnologie, sulle propulsioni sostenibili e sulla grande tradizione nautica italiana.

La cerimonia inaugurale si terrà alle 10.45, con il taglio del nastro alla presenza di alcune tra le più importanti figure istituzionali: il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, Matteo Zoppas per Agenzia ICE, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino e l'illustre partecipazione del Presidente del Senato, Ignazio La Russa a testimoniare l’importanza strategica del Salone per il settore nautico nazionale e internazionale.

A rendere ancora più suggestivo l’inizio della manifestazione sarà il passaggio delle Frecce Tricolori, che alle 11 sorvoleranno l’Arsenale, regalando uno spettacolo carico di emozione.

Inoltre, è previsto il lancio degli incursori della Marina Militare eseguiranno un ammaraggio sulle acque della Darsena dell’Arsenale, dimostrando la loro straordinaria abilità e il profondo legame tra Venezia e le operazioni marittime. Una celebrazione che, come da tradizione, segna l’avvio di una manifestazione che abbraccia arte, storia e innovazione, trasformando Venezia nel centro della nautica per cinque giorni.

Con uno spazio dedicato alle propulsioni elettriche, ibride e a idrogeno, il Salone metterà in luce le nuove frontiere della sostenibilità in mare. I visitatori potranno ammirare le anteprime mondiali, tra cui il Pershing GTX 70 e il Ferretti Yacht 940, esempi di una nautica sempre più attenta all’ambiente e alle nuove esigenze di navigazione. Non solo innovazione, ma anche grande attenzione alla tradizione, con la presenza del Wood Village, un’area ampliata rispetto alle scorse edizioni, che celebra i maestri d’ascia e il valore dell’artigianato nautico.

Saranno esposte oltre venti imbarcazioni provenienti da cantieri storici veneziani e italiani, offrendo uno spettacolo di forme e materiali che raccontano la storia della navigazione. Oltre a essere un punto di riferimento per il settore, il Salone Nautico di Venezia sarà anche un vero e proprio contenitore di attività collaterali pensate per coinvolgere bambini, famiglie e appassionati di sport acquatici.

Saranno organizzate dimostrazioni di discipline nautiche, laboratori interattivi per i più piccoli e momenti di intrattenimento dedicati a tutti, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e adatta a un pubblico eterogeneo.

All'interno del Salone Nautico si inserisce anche il 160esimo anniversario dell’istituzione, avvenuta con Regio Decreto il 20 luglio 1865, del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia Costiera. La Direzione Marittima di venezia promuoverà la ricorrenza in contesti che richiamano i tempi del mare, della portualità e delle cultura marittima come proprio il Salone Nautico farà nei giorni della sua apertura.

Inoltre, il Salone ospiterà una cinquantina di appuntamenti tra presentazioni e importanti convegni sulla sostenibilità, un tema sempre più centrale nella nautica contemporanea.

I giornalisti accreditati al Salone Nautico che intendano assistere alla cerimonia di apertura dovranno comunicare la presenza per accedere all'area riservata contigua alla platea ospiti, utilizzando la mail press@salonenautico.venezia.it, entro le ore 18 di mercoledì 28 maggio.

Il programma completo sul sito ufficiale di Salone Nautico Venezia www.salonenautico.venezia.it