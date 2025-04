Venezia protagonista all’apertura dell’Expo 2025 di Osaka che oggi ha preso il via in Giappone

Venezia protagonista dell’apertura ufficiale dell’Expo 2025 di Osaka, che oggi ha preso il via in Giappone. “About Venezia, the most ancient smart city” è il claim dello spazio espositivo della città lagunare, simbolo di cultura, innovazione e sostenibilità, che ha inaugurato la settimana di apertura del Padiglione Italia, portando con sé un messaggio forte di identità e visione internazionale.

Durante l’inaugurazione il sindaco del Comune di Venezia ha ricordato che è un grande onore e orgoglio poter raccontare la bellezza di Venezia e il contributo che la Città può dare al nostro Paese e al futuro del pianeta. Affermando che il racconto viene fatto attraverso le nostre eccellenze culturali, industriali, artigianali ma anche attraverso la voce dei sindaci del territorio metropolitano e che la visione chiara di Venezia passa anche per la realizzazione di grandi opere di difesa della Città, come il MoSE e il primo impianto ad idrogeno fisso che abbiamo aperto a Mestre e quello di produzione che si sta realizzando a Marghera. Importante per il primo cittadino è ringraziare il Ministero e il Governo per aver scelto Venezia come vetrina del nostro Paese nella settimana inaugurale ricordando come sia importante fare gioco di squadra e trasmettere ai giovani il messaggio che in Italia ci può essere davvero un grande futuro per loro.

Al taglio del nastro, con il Sindaco di Venezia, il Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri, il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka e S.E.R. Monsignor, Pro-prefetto per l’Evangelizzazione e Commissario Generale della Santa Sede per Expo 2025 Osaka. La colonna sonora è stata l’esibizione della banda dell’Arma dei Carabinieri.

Il Padiglione Italia, progettato dall’architetto Mario Cucinella, incarna il tema “L’Arte Rigenera la Vita”. Ispirato alla Città Ideale del Rinascimento, il padiglione rappresenta un equilibrio tra cultura, innovazione e sostenibilità. La struttura è realizzata interamente in legno proveniente da filiere locali certificate, enfatizzando l’impegno verso la sostenibilità ambientale.

Concepito come un grande hangar del saper fare italiano, il padiglione celebra la capacità del nostro Paese di connettere tradizione e innovazione. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di istituzioni veneziane, rappresentanti del mondo culturale ed economico, e si inserisce all’interno di una più ampia programmazione che coinvolgerà attivamente il territorio nel corso dell’Expo.

Una grande occasione per rafforzare i legami con il Giappone e con il panorama internazionale, e per riaffermare il ruolo di Venezia come capitale di dialogo tra culture. Fino al 22 aprile la città si presenterà al pubblico internazionale con una serie di appuntamenti che sveleranno l’essenza veneziana attraverso una combinazione di cultura, arte e innovazione.

Di seguito, il calendario degli appuntamenti.

Domani, lunedì 14 aprile 2025, alle ore 11.00 si parlerà del “Sistema Cultura Venezia”, un incontro tra i vertici della Fondazione di Venezia e della Fondazione MUVE che metterà al centro il ruolo della cultura come motore di sviluppo per il territorio; alle ore 13.00 sarà la volta di “Venezia Rovigo culla delle eccellenze. Un racconto del territorio tra immagini e sapori”, un appuntamento per celebrare e promuovere l’identità e le ricchezze del territorio veneto e che vedrà protagonisti la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Venezia e Rovigo, in collaborazione con AEPE Venezia, l’Ente Bilaterale Turismo di Venezia e la Città Metropolitana di Venezia.

Alle ore 14.30 sarà la volta delle “Frontiere dell’AI”, a cura di H-FARM, un’occasione per esplorare le sfide e le opportunità offerte dalle tecnologie emergenti e dall’intelligenza artificiale mentre a chiudere la giornata, alle ore 16.00, si terrà la tavola rotonda “Laguna, portualità, sostenibilità” che vedrà la partecipazione dell’Autorità di Sistema Portuale, dell’Autorità per la Laguna, della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità e di Confindustria Veneto.

Il giorno successivo, martedì 15 aprile, in occasione della seconda Giornata Nazionale del Made in Italy, si terrà un incontro dedicato al Salone Nautico di Venezia, eccellenza del settore e vetrina internazionale dell’industria nautica italiana. Sarà l’occasione per raccontare il valore strategico del Salone nella promozione del Made in Italy, tra innovazione, sostenibilità e tradizione marinara.

Mercoledì 16 aprile alle ore 14.30 sarà inaugurata l’installazione musicale multi-canale, intitolata Nest of Silence, ideata da Caterina Barbieri per il giardino del Padiglione Italia di Expo Osaka 2025. Tra le installazioni presenti anche l’Opera Video Venetika in collaborazione con il Padiglione Venezia.

Infine, martedì 22 aprile il Coro del Teatro la Fenice presenterà il meglio della produzione teatrale italiana all’Osaka Festival Hall come una delle principali attrazioni portate dal Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka. Conosciuto e amato come il “Palazzo della Musica” dagli artisti e dal pubblico fin dal 1958, il Festival Hall di Osaka a Nakanoshima è culla delle migliori arti performative al mondo, ponendosi all’avanguardia della cultura musicale. Le dimensioni incorporano un palco largo 30 m e una capienza di 2.700 posti a sedere. Il pubblico avrà l’opportunità di partecipare alle prove del coro nel pomeriggio. Al termine delle prove, si unirà a una sessione di canto con il Nabucco Choir, che culminerà in un’esibizione congiunta durante il concerto.