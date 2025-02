Premio Mestre di Pittura: l'intervento del sindaco Brugnaro alla presentazione del concorso 2025

E' stato presentato, questa mattina al Municipio di Mestre, il bando di partecipazione per il Premio Mestre di Pittura, al quale gli artisti potranno presentare le loro adesioni entro domenica 18 maggio.

Il concorso rimane, anche in questa edizione, aperto a tutti senza limiti di età, sesso, nazionalità, ed il tema è libero. Le opere dovranno poter essere classificate come di pittura anche se in piena libertà stilistica e tecnica, e dovranno essere state realizzate dal 2024 in poi.

Confermate le possibilità di visibilità per gli artisti selezionati: le opere finaliste verranno esposte nella Mostra Collettiva dei Finalisti al Centro Culturale Candiani di Mestre e l'opera vincitrice del primo premio entrerà a far parte della Collezione permanente di Ca' Pesaro (Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia). Le opere vincitrici del secondo e terzo premio acquisto, come per le precedenti edizioni, saranno esposte in modo permanente all'interno di enti o istituzioni culturali cittadine. In palio anche una residenza d'artista nei nuovi spazi dell'Emeroteca dell'Arte a Mestre.

Alla conferenza stampa di presentazione è intervenuto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: "Il Premio è diventato un appuntamento culturale fisso e molto atteso, grazie alla lungimiranza del Circolo Veneto che ne ha dato pregio in qualità e partecipazione. È importante dare ai giovani talenti l'opportunità di farsi conoscere portando le loro opere nei nostri musei e sotto gli occhi di tutti i nostri cittadini e visitatori - ha commentato il primo cittadino - Come Amministrazione ci impegniamo per valorizzare i nostri ragazzi offrendo loro spazi per coltivare le proprie passioni. Ricordo la nuova Emeroteca dell'Arte con gli atelier, ma anche quelli di Venezia, senza tralasciare gli importanti investimenti fatti in ambito culturale con il restauro dei luoghi adibiti ai giovani come le biblioteche Vez e Bissuola, il Teatro del Parco e i nuovi lavori che stiamo affrontando al Palaplip e al Centro Candiani per renderli sempre più fruibili. Un Premio che sta mantenendo una certa continuità e che esalta la cultura contemporanea. Mettiamo a disposizione della comunità tutte le strutture del Comune e facciamo in modo che la Fondazione Musei Civici diventi fucina di produzione culturale. Valorizzando gli spazi a nostra disposizione riusciamo ad attirare il pubblico e i giovani attraverso i fatti".

Insieme al primo cittadino erano presenti anche la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, il presidente del Circolo Veneto, Cesare Campa, Mattia Agnetti, responsabile della gestione finanziaria, organizzativa ed amministrativa della Fondazione Musei Civici di Venezia, la responsabile di Ca' Pesaro, Elisabetta Barisoni e il coordinatore organizzativo del Premio Mestre di Pittura, Christiano Costantini.

La presidente Damiano ha sottolineato il prestigio raggiunto nel corso degli anni: "Il Premio Mestre di Pittura è diventato un importante evento internazionale che valorizza i giovani talenti e rilancia la cultura artistica di Mestre facendo conoscere i nostri talenti e la nostra cultura a tutti i nostri cittadini ma anche ai visitatori che arrivano in città e che frequentano i nostri musei".

Durante la conferenza è stato ricordato che il concorso mantiene la finalità di valorizzare l'arte pittorica contemporanea, ed è promosso dall'Associazione Il Circolo Veneto con la Fondazione Musei Civici di Venezia, con il sostegno della Accademia di Belle Arti di Venezia e della Fondazione Bevilacqua La Masa, gode inoltre del patrocinio di Regione del Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia.

"La Fondazione Musei Civici ha ormai consolidato il rapporto con il Premio Mestre di Pittura - ha affermato Agnetti - Oggi le parti espositive del Centro Culturale Candiani sono riconosciute sia a livello nazionale che internazionale. Il Premio ha contribuito quindi a costruire la reputazione del Centro. I lavori di ristrutturazione del Candiani porteranno ad avere nel 2026 e nel 2027 mostre di ancora più prestigio".

"Anche quest'anno la Fondazione Musei Civici di Venezia - ha dichiarato Barisoni - conferma la sua collaborazione con il Circolo Veneto per l'organizzazione del Premio Mestre di Pittura, giunto alla sua nona edizione dopo la rinascita. Fondazione metterà inoltre a disposizione, per il secondo anno, un Atelier presso l'Emeroteca dell'Arte di Mestre, studio da assegnare per 10 mesi ad un artista tra i selezionati al Premio Mestre di Pittura 2025".

Il bando è pubblicato sul sito: https://www.premiomestredipittura.eu/iscrizione dove è possibile trovare informazioni relative alle modalità e condizioni di partecipazione. Le candidature dovranno pervenire entro domenica 18 maggio e ogni artista potrà partecipare con una sola opera.

"Il Premio, ormai giunto alla sua nona edizione, è divenuto una iniziativa culturale di valenza internazionale – ha spiegato Campa – di crescente prestigio e diffusione e un arricchimento per la città di Mestre, che amplia così il suo ruolo di richiamo come luogo di incontro, scambio e confronto".

Dello stesso tono anche l'intervento di Costantini che ha ribadito quanto il premio abbia contribuito a mettere insieme le grandi istituzioni cittadine. "Oggi l'arte pittorica sta bene - ha commentato - Il Premio è sicuramente una finestra che si apre alla città, dando la possibilità agli artisti di esporre le proprie opere durante tutto l'anno, crea pertanto una certa continuità. Per questa edizione abbiamo deciso di fornire un QR code a chi decide di ammirare le opere che indirizza il pubblico al sito internet di Amici del Premio Mestre di Pittura. Il nostro obiettivo è quello di promuovere l'arte pittorica contemporanea".

Una Giuria Tecnica, di alto livello come per le scorse edizioni, decreterà le opere finaliste che verranno esposte nella Mostra Collettiva dei Finalisti presso il Centro Culturale Candiani di Mestre. Le opere finaliste verranno pubblicate a pagina intera nel catalogo a stampa della mostra, nonché nella pagina del sito istituzionale del premio dedicata www.premiomestredipittura.eu.

La stessa Giuria Tecnica, decreterà successivamente i vincitori dei tre Premi Acquisto: l'opera vincitrice del primo premio entrerà a far parte della Collezione permanente di Ca' Pesaro (Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia). Le opere vincitrici del secondo e terzo premio acquisto, come per le precedenti edizioni, saranno esposte in modo permanente presso enti o istituzioni culturali cittadine. Confermati il Premio Acquisto Speciale istituito dalla Associazione CGIA di Mestre, la cui opera entrerà a far parte della collezione d'arte esposta nella sede cittadina dell'Associazione ed il Premio di Pittura Rotary Club Venezia Mestre, premio acquisto la cui opera verrà donata ad istituzione cittadina.

Come per la passata edizione, il bando 2025 prevede un premio speciale consistente in una Residenza d'Artista da destinare ad un/a artista ritenuto/a meritevole, a insindacabile giudizio dell'organizzazione all'interno dello spazio per la produzione culturale dell'Emeroteca dell'Arte a Mestre gestito da Fondazione dei Musei Civici di Venezia. L'Organizzazione del Premio Mestre si riserva l'assegnazione di ulteriori premi ad opere ritenute meritevoli. Inoltre verranno assegnate borse di studio ai giovani artisti finalisti.

Tutti gli artisti finalisti concorreranno, anche in questa edizione, all'assegnazione del Premio della Giuria Popolare, costituito da un trofeo selezionato dal miglior bozzetto tra quelli proposti dagli studenti del corso di scultura dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. La proclamazione dei vincitori e l'assegnazione dei premi e riconoscimenti avverrà in occasione della cerimonia di Premiazione al Teatro Toniolo di Mestre.

I candidati, finalisti e non, potranno ottenere a richiesta una pagina personale nel sito www.amici.premiomestredipittura.eu, che già conta un'ampia rassegna di oltre mille opere presentate nelle scorse edizioni. Nell'ambito della conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2025 è avvenuta la cerimonia di consegna al Comune di Venezia, da parte del Circolo Veneto, dell'opera vincitrice del secondo premio dell'edizione 2024. Si tratta del dipinto dell’artista Ilir Avrami: Venezia di notte, realizzato nel 2024, con la tecnica di tempera su tela, delle dimensioni di 50 cm di altezza e 40 cm di base.