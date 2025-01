Arriva la Befana in città, tra isole e terraferma, con calze piene di dolci o di carbone

Grande attesa per l’arrivo della Befana in tutto il territorio cittadino che, con la sua scopa, porta via tutte le feste. Tanti gli appuntamenti organizzati per le famiglie e per i bambini che aspettano con ansia l’arrivo della vecchietta con le calze piene di dolci o di carbone. Il 6 gennaio è anche l’occasione per vedere uscire i Re Magi dalla Torre dell’Orologio di Piazza San Marco a Venezia.

L’appuntamento è per lunedì 6 gennaio alle ore 12 a San Marco: bisogna alzare gli occhi in alto, verso la Torre dell’Orologio - uno degli edifici più simbolici di Venezia, capolavoro di tecnica e di ingegneria che scandisce il tempo da oltre cinquecento anni - per ammirare l’opera d’arte che annuncia l’Epifania. Un’opportunità che si ripete solamente un’altra volta all’anno, nel giorno dell’Ascensione, che cadrà nel 2025 giovedì 29 maggio.

“Con l’arrivo della Befana si conclude il programma degli eventi natalizi a Venezia, Mestre e in tutto il territorio – afferma il sindaco Luigi Brugnaro – il ringraziamento, a nome dell’Amministrazione comunale e mio personale, va a tutte quelle persone che si sono adoperate durante queste feste, per regalare momenti di serenità ai bambini e alle famiglie. Gli operatori, le forze dell’ordine, le associazioni e i volontari, i dipendenti del Comune e delle società partecipate hanno lavorato con competenza e passione per tutto questo periodo. Sono state belle giornate di festa grazie anche a voi”.

Il Canal Grande sarà il campo di regata della 44esima Regata delle Befane, promossa dalla Reale Società Canottieri Bucintoro, che riporta in acqua cinque mascarete coa scoa, condotte da vogatori mascherati da marantega. Partenza del corteo acqueo delle imbarcazioni societarie alle 10 dalla sede della Bucintoro, ai Magazzini del Sale, e arrivo al ponte di Rialto dove, alle ore 10.30, verrà appesa la calza gigante, simbolo dell’evento. A seguire, verranno presentate le “befane”, dai simpatici soprannomi – San Vio, Napa, Saccarosio, Don Dario e Ercolino - scelte attraverso accurate selezioni tra i soci over 55, e sorteggiati i numeri d’acqua.

Alle 11 si darà inizio alla regata da Rialto verso S. Angelo con giro del paletto nei pressi del rio di San Polo e ritorno. Alle 11.30 incoronazione della “Befana 2025” e premiazioni in Riva del Vin con dolci, cioccolata calda o vin brulé per tutti. La manifestazione è nata per gioco dalla fantasia di due ex soci, Nino Bianchetto ed Enzo Rinaldo. Alla prima edizione gareggiarono solo i due istrionici ideatori poi, già dalla seconda edizione, i finalisti diventarono cinque, a bordo di mascarete, e rigorosamente vestiti da befana. In Pescheria, la Befana arriva dalle ore 11 del 6 gennaio: l’associazione Rialto Mio accoglierà i bambini al mercato di Rialto per distribuire loro l’immancabile calza piena di dolci.

A Castello invece, nel chiostro di San Francesco della Vigna, la Befana arriverà a cavallo della sua scopa con le calze piene di dolcetti, sabato 4 gennaio alle ore 17. Su iniziativa dell’Associazione San Francesco della Vigna verrà offerta una cioccolata calda e raccolti fondi a favore dell’Associazione Papà Renzo che sostiene il reparto pediatrico dell’Ospedale Civile di Venezia.

Restando in laguna, a Malamocco la Befana invece arriva di corsa con la “47° Corsa dea Befana”, che si terrà lunedì 6 gennaio con partenze scaglionate, a partire dalle ore 10.30 a seconda dell’età dei partecipanti, dal Patronato di Malamocco in Rio Terà. Si tratta della gara podistica ludico motoria non competitiva di 10 chilometri, aperta a tutti, organizzata da Venezia Triathlon in collaborazione con la Parrocchia di S. M. Assunta, il Gruppo Bevanda Malamocco APS e l’Associazione Radiantistica Malamocco. A conclusione, premi a sorteggio. In località Canadà (prato ex-luna park) è in programma il Panevin di Malamocco, organizzato dall'Associazione Radiantistica Malamocco. Appuntamento alle ore 18. Come da tradizione, ci saranno vin brulé, bagigi e dolcetti in omaggio per tutti. In caso di condizioni meteo avverse l’evento sarà posticipato al giorno successivo.



La Befana sbarca anche a Sant’Erasmo: ritrovo alle ore 11 lunedì 6 gennaio sul sagrato della Chiesa di Sant’Erasmo per giochi, animazione e trucca bimbi su iniziativa dell’Associazione Culturale Sant’Erasmo. Alle 17 è prevista l’accensione del Falò Berolon, organizzata dal Comitato Festeggiamenti di Sant’Erasmo mentre domenica 5 viene acceso il falò organizzato dalla famiglia Citon, alle 17 in viale dei Forti a Sant’Erasmo.

A Mestre, Vela Spa e l’Amministrazione comunale saranno impegnate lunedì 6 gennaio in Piazza Ferretto con un doppio appuntamento. I Folletti Barbamoccolo itineranti balleranno per le vie del centro a partire dalle ore 15, mentre una Befana speciale, in collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco di Venezia, scenderà dal cielo per distribuire caramelle e regalare sorrisi a tutti i bambini.

Il Centro Culturale Candiani organizza invece, venerdì 3 gennaio alle ore 16, il laboratorio La calza della Befana (ingresso libero con prenotazione obbligatoria, a notonly.candiani@comune.venezia.it), mentre M9 propone, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2025, La Befana vien di notte…al museo: un’avventura da vivere con il sacco a pelo come veri esploratori con gli occhi aperti e torce a portata di mano. Iniziativa a pagamento e su prenotazione rivolta a bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni.



Al Quartiere Pertini, la Befana vien di … giorno, lunedì 6 gennaio dalle ore 10 alla Casetta di Babbo Natale nel Piazzale antistante la chiesa del Corpus Domini portando una calza piena di sorprese a tutti i bambini. Tanto divertimento per i più piccoli al Parco Albanese, nell’ambito del Bissuola Winter Village che propone giostre, musica, spettacoli e animazioni (nei giorni feriali dalle 14.30 alle 20, nei festivi anche 10.30-12.30). Lunedì 6 chiude la manifestazione con l’arrivo della Befana che distribuisce i dolci della calza.

Domenica 5 gennaio alle ore 20.30 presso la Sala San Marco di Trivignano, si terrà Arriva la Befana!, la festa per bambini e famiglie con intrattenimento, giochi e illusioni in attesa della calza, mentre alla Gazzera è in programma il 62° Panevin della famiglia de Toni, alle 18.45 in via Cardinal Agostini 40.

Presso la parrocchia di Dese il gruppo Giovani di Dese, alle 17.30, organizza Epifania a Dese, con l’accensione di un tradizionale falò.

In Piazza Mercato a Marghera, oltre al mercatino della Befana, il 5 gennaio si tiene la performance Befana on Ice, dalle ore 16 alle 18 mentre l’accensione del falò della Befana organizzato dalla Parrocchia di San Michele è per lunedì 6 gennaio alle 16.30 sul campo da calcio della parrocchia.

A Chirignago il Natale in Piazza si conclude lunedì 6 gennaio con “Arriva la Befana!”, dove, dalle 8.30 alle 13 all’Azienda Agricola Don Orione, i bambini riceveranno le calze di dolci.

La Befana si festeggia a Campalto con la Piroea Paroea alle ore 17.30 nel campo sportivo della Parrocchia San Benedetto e Martino con musica, pinza, cioccolata calda, thé e vin brulé “fin che ghe n’è”.

Zelarino festeggia, per iniziativa dell’associazione culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S., la Befana lunedì 6 gennaio nel piazzale della parrocchia in via Castellana 70, con il mercatino delle tradizioni popolari, dell’artigianato artistico e delle opere d’ingegno creativo, con originali idee regalo per la casa e il tempo libero, punti ristoro, degustazioni e specialità alimentari, prodotti e rimedi per la cura del corpo, dalle ore 9 alle ore 19. Dalle 11.15 spettacolo di magia con Paolo Colla, seguito alle 14.45 dal Clown Crostino e alle16 dalla Lake Funk Street Band. Verranno inoltre distribuite le calze della befana ai bambini presenti e, alle 17.30, verrà acceso il tradizionale falò Piroea Paroea per leggere il pronostico per il nuovo anno.

Si aspetta la Befana anche a Ca’ Noghera, domenica 5 gennaio, dalle ore 15.30 alle 17.30 presso il Centro Peter Pan con giochi, calze e con messa finale alle ore 18 nella chiesa di Santa Caterina. A Tessera Il Comitato Culturale Ricreativo Tessera, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta, organizza il Falò dell’Epifania, in programma alle 19 a Forte Bazzera.

Tra il 3 e il 5 gennaio, Favaro Veneto organizza al Pala Rodari la prima edizione del Torneo della Befana di minibasket categoria Scoiattoli organizzata dal Basket Favaro mentre lunedì 6 gennaio nella Parrocchia di S. Andrea, a partire dalle ore 15, ci saranno giochi per bambini, giochi di strada e ghiotte merende prima di dare il via al grande falò nel campo sportivo alle ore 17.30. Calze per tutti i bambini.

Infine, Epifania sui pattini in tutte le piste della città: si pattina tra le ore 11 e le 20 in campo San Polo così come, nello stesso orario, a Mestre in Piazza Ferretto. A Marghera si pattina dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20. Con l’Epifania, la pista di pattinaggio di Mestre chiude i battenti mentre si potrà continuare a pattinare sul ghiaccio a Venezia e a Marghera sino a Martedì Grasso, 4 marzo.

Il programma delle iniziative potrebbe subire aggiornamenti e arricchirsi di ulteriori appuntamenti. Per informazioni consultare il sito: www.veneziaunica.it e i canali social di Venezia Unica.