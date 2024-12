Chiaviche di Sant’Erasmo, la Giunta approva il nuovo protocollo d’intesa

La Giunta comunale nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, ha approvato la delibera per il nuovo protocollo d’intesa tra il Comune di Venezia e il Provveditorato interregionale Opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per la gestione delle chiaviche dell’isola di Sant’Erasmo, per il quinquennio 2025-2029.

“Le precedenti e attuali gestioni delle chiaviche – spiega l’assessore Zaccariotto – hanno dato risultati positivi portando benefici a tutta l’isola di Sant'Erasmo ed alle sue attività agricole ed orticole, evitando allagamenti in occasione delle maree medio alte e consentendo un adeguato deflusso in laguna delle acque meteoriche”. La spesa complessiva per il quinquennio ammonta a 488mila euro.

Sull'argomento delle chiaviche interviene il consigliere delegato ai Rapporti con le isole, Alessandro Scarpa Marta: "Queste chiaviche hanno necessità di essere manutentate settimanalmente, affinchè l'acqua salata non entri all'interno dell'isola creando così seri danni alle abitazioni dei residenti e alle coltivazioni. Sono cittadini dell'isola di Sant'Erasmo che le gestiscono nei momenti di emergenza, facendo in modo che funzionino e svolgano la loro funzione di non far entrare l'acqua nell'isola".