Gemellaggio Veneto-Calabria contro gli incendi boschivi: missione a Cosenza dei volontari veneziani

Quattro volontari di Protezione Civile del Comune di Venezia, specializzati in interventi antincendio boschivo, partiranno domani mattina, sabato 26 luglio, dal Polo logistico regionale di Bonisiolo (TV) alla volta di Cosenza, assieme a una ventina di altri volontari provenienti da tutto il Veneto, accompagnati da funzionari regionali. La missione si inquadra nell'ambito della collaborazione della Regione del Veneto con la Regione Calabria per le attività di monitoraggio e lotta agli incendi boschivi, patrocinata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile di Roma.

I volontari saranno impegnati nel territorio calabrese sino al 3 agosto. La loro attività consisterà nel controllo del territorio, tradizionalmente ad alto rischio di incendi boschivi, nella prevenzione di eventuali inneschi e nell'intervento immediato in caso di focolaio. I volontari AIB del Comune di Venezia, in totale una quindicina, tutti in possesso della abilitazione regionale per la lotta agli incendi boschivi, ordinariamente svolgono analoghe attività nel territorio di Cà Roman a Pellestrina, agli Alberoni e a S. Nicolò al Lido, tutte aree boschive soggette a rischio incendio.

“Ancora una volta i volontari della Protezione Civile del Comune di Venezia si confermano attori esemplari nel fornire aiuto e collaborazione in situazioni di emergenza, sia a livello locale che nazionale - dichiara il vicesindaco con delega alla Protezione Civile, Andrea Tomaello - Un sentito ringraziamento ai nostri volontari, per l’impegno che rinnovano anno dopo anno nelle regioni italiane maggiormente colpite dagli incendi boschivi. In ogni scenario, la nostra Protezione Civile si dimostra determinante, confermando il suo valore fondamentale per la sicurezza e il sostegno alle comunità colpite”.