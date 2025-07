Avviso meteo: allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali da metà pomeriggio di domenica 27 luglio fino al mattino di lunedì 28

La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per il rischio idrogeologico per temporali da metà pomeriggio di domenica 27 fino al mattino di lunedì 28 luglio.

Le previsioni Arpav indicano da metà pomeriggio di domenica 27 luglio instabilità con rovesci e nel corso della serata/notte fenomeni a prevalente carattere di rovescio/temporale da sparsi o a tratti diffusi fino al mattino di lunedì.

Nel corso di lunedì 28 luglio viene segnalato tempo a tratti perturbato, ma in attenuazione ed in esaurimento nel corso del pomeriggio.

Saranno possibili fenomeni locali intensi: forti rovesci, grandinate e raffiche di vento.

Si ricorda che in caso di previsione di vento forte o di dichiarazione della fase di preallarme per il rischio idrogeologico per temporali (allerta arancione), emessa dal CFD, le aree comunali a verde pubblico recintate saranno chiuse fino al termine dell'allerta meteo

Si raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni contenute nel materiale informativo ai seguenti link:

https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro-0/

https://iononrischio.protezionecivile.it/it/preparati/alluvione/

Al seguente link è possibile scaricare il materiale informativo sui fenomeni meteorologici prevedibili in funzione delle allerta di protezione civile: https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/Pr...