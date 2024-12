Artigianato: l'assessore Costalonga alla consegna del premio "Marino Grimani"

Un riconoscimento a quanti si prodigano nella conservazione del patrimonio artistico, storico e culturale di Venezia.

È stato consegnato oggi, sabato 14 dicembre, nell'Aula Magna dell'Ateneo Veneto, il "Premio Marino Grimani" edizione 2024. Alla cerimonia è intervenuto, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, l'assessore al Commercio e alle Attività produttive Sebastiano Costalonga. Presente con lui anche il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Marco Borghi.

A vincere il premio è stato Adriano Cincotto, scelto, spiegano gli organizzatori, dalla commissione esaminatrice per la sua recente opera di restauro conservativo del Campanile di San Giacometto a Venezia, oltre che per l’attività svolta in tanti anni sul territorio.

Assegnate anche la Menzione a Francesco Pavon e la Menzione alla carriera a Giovanni Cucco.

"Ho accettato volentieri e con profonda soddisfazione l'invito a presenziare a questo evento, perché rispecchia quello che io e questa Amministrazione vogliamo per la città: mantenere vive le tradizioni, le conoscenze artigianali e artistiche che tengono alto il nome di Venezia". Queste le parole dell'assessore Costalonga che ha poi sottolineato quanto Venezia sia diventata famosa in tutto il mondo, molti secoli fa, per il suo sapere artigianale e per le sue abilità.

"Oggi celebriamo le eccellenze in campo artigianale - ha aggiunto - riunite per creare dei capolavori. È fondamentale valorizzare il prodotto artigianale e tutto il settore nella nostra città, culla di antichi mestieri e di un saper fare tramandato nei secoli. Quindi complimenti e grazie per il vostro contributo alla città".

Il premio, giunto alla sesta edizione, è intitolato alla memoria di Marino Grimani, scomparso nel 2003 a 52 anni, figura molto legata all'ambiente culturale della città di Venezia. Tra i suoi ruoli, anche l'aver fatto parte del consiglio di amministrazione dell'Università Ca' Foscari ed essere stato a capo dell'Unione Camere di Commercio del Veneto.