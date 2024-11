Calle Lucio Quarantotto: oggi la cerimonia di intitolazione al noto cantautore mestrino con l'assessore Mar

"La toponomastica ci permette di fissare nei luoghi della città il ricordo di quelle persone che hanno contribuito a renderla importante".

Così l'assessore alla Toponomastica, Paola Mar, ha esordito questa mattina alla cerimonia di intitolazione della calle Lucio Quarantotto, una piccola via nel cuore di Mestre dedicata alla memoria del noto cantautore mestrino, che si trova tra il parchetto Giuseppe Urbani de Gheltof e il Centro Culturale Candiani, con ingresso da via Manin.

"L'intitolazione di oggi è ben pensata - ha aggiunto Mar - Si tratta di un luogo che racchiude un profondo significato, che ha a che fare con la memoria e con le emozioni. Qui ricordiamo tre figure molto importanti: Urbani de Gheltof, Lucio Quarantotto e Luigi Candiani, tre uomini che hanno concepito l'arte e la cultura in modi e forme diverse, dando grande valore alla nostra città. Vorrei concludere ricordando una delle canzoni composte da Lucio a cui io sono più legata 'Con te partirò'. Infatti attraverso il viaggio, per il mondo con le persone a me più care e dentro me stessa, sono cresciuta. Credo che questo possa riassumere una vita intera".

Sono inoltre intervenuti alla cerimonia il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, che ha ribadito quanto il riconoscimento di questa mattina, fatto in un luogo simbolo della cultura mestrina, fosse ampiamente dovuto da parte dell'Amministrazione comunale; il consigliere comunale Riccardo Brunello, il quale per primo ha proposto l'intitolazione dell'area a Lucio Quarantotto; il critico musicale Michele Bugliari e la figlia di Lucio Quarantotto Regina.

Presenti, tra gli altri, diversi consiglieri comunali e di Municipalità e alcune autorità civili e militari del territorio.

Durante la cerimonia è stato inoltre reso omaggio alla memoria di Piercarlo D'Amato, altro noto musicista e compositore di Mestre, e ricordato il lavoro svolto dall'Associazione Targa48 che organizza l'omonimo concorso dedicato alla canzone d'autore e aperto agli artisti del Veneto.

Al termine è stata data lettura al brano musicale di Lucio Quarantotto 'Pace & Guerra' da parte della nipote Clara.