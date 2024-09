Per il ciclo “VeneziE” Antonio Manno parla di “Sebastiano Venier contro Alì Pascia: la battaglia di Lepanto di Andrea Vicentino nel Palazzo Ducale di Venezia”

Tornano gli appuntamenti di “VeneziE”, il ciclo di conferenze de “Il Circolo Veneto” che racconta storie, arti, architetture, politiche, culture, personaggi, mentalità, devozioni, tradizioni, miti della nostra città; un’iniziativa inserita nel palinsesto de “Le Città in Festa”.

Giovedì 3 ottobre Antonio Manno terrà la conferenza “Sebastiano Venier contro Alì Pascia: la battaglia di Lepanto di Andrea Vicentino nel Palazzo Ducale di Venezia”. L’incontro è in programma alle 18 nella sala IV Piano del Centro Culturale Candiani. L’ingresso è libero.

Dopo una comparazione con due precedenti teleri realizzati da Jacopo Tintoretto, la data di esecuzione della Battaglia di Lepanto di Andrea Vicentino viene anticipata al 1587. Il dipinto è esaminato nei dettagli identificando gli stemmi raffigurati sulle galere e i protagonisti dello scontro, unitamente alle loro manovre e imprese navali. Personaggi ed episodi sono stati sottoposti al vaglio di quanto riferito nelle pubblicazioni dell’epoca. Dal raffronto fra il dipinto e le fonti a stampa emerge un duplice intento propagandistico: ricostruire le vicende della battaglia avvalendosi delle testimonianze dirette e delle ricostruzioni storiche per esaltare l’eroismo dei veneziani; ma anche attribuire a Sebastiano Venier l’esclusività dell’assalto all’ammiraglia turca. In tale oscillazione fra verità storica e finzione si riflette un atteggiamento anti-spagnolo, maturato in seno al patriziato veneziano durante la seconda metà del Cinquecento.

Studioso indipendente, conferenziere, saggista, autore di libri, curatore di mostre, Antonio Manno, ha insegnato Storia dell’Arte nelle scuole superiori e presso l’Università Internazionale dell’Arte, a Venezia. Numerosi i suoi contributi e recensioni per Studi Veneziani, rivista della Fondazione “Giorgio Cini”. Le sue ricerche riguardano la storia di Venezia e temi di iconologia e di arte sacra, in prevalenza sul periodo medievale, rinascimentale e barocco. Ha pubblicato una guida storico-artistica su Venezia, tradotta in più lingue, per White Star e National Geographic. Le sue principali pubblicazioni sono dedicate ai capitelli del Palazzo Ducale di Venezia, a san Marco evangelista, alle chiese, a Jacopo Tintoretto, ai mestieri di Venezia (Premio Gambrinus), all’architettura e all’ingegneria militare veneziane e, in particolare, alle fortezze di Palmanova, Corfù e Marghera. Per Il Circolo Veneto di Mestre, ha ideato e dirige il progetto culturale “VeneziE”.