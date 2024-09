Avviso di criticità idrogeologica e idraulica per giovedì 5 settembre: allerta rossa per il rischio idrogeologico e arancione per il rischio temporali

La Protezione civile del Comune di Venezia informa che a seguito della previsione meteorologica per giovedì 5 settembre, che indica probabili precipitazioni estese con rovesci e quantitativi di pioggia anche abbondanti e temporali intensi (con forti raffiche di vento), il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica con criticità "rossa" per rischio idrogeologico, "arancione" per rischio idrogeologico per temporali e "gialla" per rischio idraulico.

Si raccomanda ai cittadini di prestare particolare attenzione ai possibili rischi e di adottare i corretti comportamenti di autoprotezione.

Ai seguenti link è possibile scaricare alcune informazioni sul rischio meteorologico e sui corretti comportamenti che devono essere adottati:

https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro-0/

https://iononrischio.protezionecivile.it/it/preparati/alluvione/

Al seguente link è possibile scaricare l'allerta emessa dal Cfd:

https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/cfd