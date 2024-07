Recupero imballaggi di acciaio: premiata Veritas per i risultati al Lido

Ricrea, il Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi di acciaio, ha premiato Veritas per gli ottimi risultati nella raccolta di questo materiale al Lido di Venezia che, nel 2023, ha raggiunto la media di differenziata del 72,3%. Lo scorso anno, infatti, nell’isola sono state raccolte oltre 40 tonnellate di imballaggi di acciaio, a fronte delle 8.300 tonnellate dell’intero territorio di Veritas, cioè la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto (Tv).

Da qualche settimana Ricrea gira le spiagge italiane con la campagna Cuore Mediterraneo, il cui scopo è sensibilizzare i bagnanti sul corretto conferimento anche in vacanza dell’acciaio, un materiale che può essere riciclato al 100% e all'infinito. Nei giorni scorsi Cuore Mediterraneo è arrivato al Lido di Venezia e la tappa è stata l‘occasione per Ricrea per premiare Veritas e la società controllata eco+eco che, nell’impianto di Fusina, separa gli imballaggi di acciaio dagli altri materiali, per poi inviarli nelle fonderie.

Infatti l’acciaio, come l’alluminio, è un materiale che può essere riciclato al 100% e all’infinito. L’importante è che barattoli per conserve, caffè e cibo (anche per animali), scatole e scatolette, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure siano correttamente differenziati e conferiti insieme a vetro, plastica, lattine e metalli - nel caso del Lido e dell’intero Comune di Venezia - o con le modalità previste nel proprio Comune.

“E' un premio – ha sottolineato l'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano De Martin – che va alla città e quindi, in primis, ai suoi cittadini, che dimostrano sempre più sensibilità per il recupero del materiale che può essere di nuovo immesso nel ciclo di produzione e che ringrazio per la partecipazione attiva. Ed è nel contempo un riconoscimento che gratifica anche il lavoro che l'Amministrazione comunale sta compiendo in sinergia con Veritas. Venezia è leader in Italia tra le grandi città per la percentuale di raccolta differenziata, nonostante una specificità territoriale marcata con la parte insulare ed una presenza turistica durante tutto l'anno. Sarebbe importante che alla nostra opera si affiancasse anche quella di informazione delle industrie che realizzano prodotti con materiale riciclato: non si ha infatti ancora la consapevolezza di quante cose si possano fare con quelli che molte persone continuano a considerare solo degli inutili rifiuti da buttare. A tutto il personale di Veritas va il ringraziamento dell’Amministrazione per il premio ottenuto”.