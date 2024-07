La presidente Damiano alla conferenza "Dagli occhi al cuore, l’importanza della prevenzione"

I "Tour della prevenzione" entrano nei palazzi storici, aprono sale affrescate, arrivano nei centri commerciali; il tutto per sensibilizzare la popolazione sugli stili di vita più corretti. Del resto un quarto della popolazione italiana è sopra i 65 anni, l'aspettativa di vita è aumentata e diventa sempre più importante "invecchiare bene". Ma nel nostro Paese, con una media ben al di sotto di quella europea, per fare prevenzione si spende solo il 6% del totale della spesa sanitaria.

La tappa del "Tour della prevenzione", questa mattina, era a palazzo Corner Mocenigo, sede della Guardia di finanza regionale, che ha ospitato il convegno "Dagli occhi al cuore, l’importanza della prevenzione". Appuntamento organizzato dalla Guardia di finanza del Veneto con la consulenza scientifica del Centro di medicina di Mestre e il patrocinio del Comune di Venezia, rappresentato dalla presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano.

L’incontro faceva parte di un ciclo di conferenze dedicate ai militari della Guardia di finanza che si terranno in presenza nella sede veneziana e in streaming in tutte le caserme venete. Si è parlato della prevenzione delle patologie cardiache, che restano le prime cause di morte, con la dottoressa Valeria Cutai, specialista in Cardiologia, mentre il dottor Claudio Genisi, specialista in Oftalmologia, ha parlato della prevenzione delle patologie agli occhi.

"Fare prevenzione, primaria e secondaria, è importante e dobbiamo cercare di rendere consapevole la popolazione. La nostra Amministrazione lo sta facendo da tempo e con determinazione: si pensi per esempio all'Ottobre rosa, un mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili; oppure alle iniziative in calendario di Novembre uomo, rivolte invece alla prevenzione delle malattie che possono colpire i maschi. Con queste iniziative cerchiamo di creare consapevolezza. Sono percorsi dal risvolto sociale importante: significa volersi bene ma anche amare i propri familiari, significa alleggerire i costi del Sistema sanitario nazionale", ha concluso la presidente del Consiglio comunale Damiano.

L'Azienda sanitaria, dal canto suo, conferma invece che negli ultimi tempi sono aumentate le adesioni agli screening, segno che le iniziative proproste stanno andando nella giusta direzione.