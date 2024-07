Campagna contro la proliferazione delle zanzare: kit antilarvali in distribuzione anche nelle Biblioteche comunali

Prosegue la distribuzione gratuita di prodotti antilarvali nell'ambito della “Campagna contro la proliferazione delle zanzare”, avviata lo scorso mese di aprile dal Settore Verde pubblico, Bosco e Grandi parchi del Comune di Venezia, con la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 3 Serenissima e la società Veritas.

A partire da questa settimana sarà possibile ritirare il prodotto anche nelle seguenti sedi delle Biblioteche comunali, nei normali orari di apertura al pubblico:

Biblioteca Vez - Piazzale Donatori di Sangue, 10

Biblioteca Marghera - Piazza Mercato, 40/B

Biblioteca Zelarino - via Castellana, 154/C

Biblioteca Favaro Veneto - Piazzale Don Vincenzo Agnoletto, 3

Biblioteca Bissuola - via Gori, 8

Biblioteca Lido - via Sandro Gallo, 136/B

Biblioteca Castello - S. Lorenzo, Castello 5065/I

E’ prevista la distribuzione di una confezione per unità immobiliare indipendente o una a condominio, laddove siano presenti tombini o caditoie. Si tratta in ogni caso di prodotti facilmente acquistabili nei negozi e non costosi. I kit e le confezioni continueranno comunque ad essere distribuiti, oltre che nelle biblioteche, anche nelle sedi comunali, di Municipalità e di Veritas indicate nella brochure allegata.

Fino al prossimo ottobre Comune e Veritas continueranno a condurre periodici interventi di disinfestazione per contrastare la diffusione delle zanzare in tutte le aree pubbliche stradali e verdi, compresi gli scoperti scolastici di competenza, in cui sono presenti caditoie e fossati.

Tutte le informazioni sulla campagna e sui punti di distribuzione delle pastiglie si possono consultare all’indirizzo: www.comune.venezia.it/it/content/le-zanzare