Allerta meteo: dalla sera di sabato 22 alla prima parte di domenica 23 giugno, possibili rovesci e temporali, anche associati a fenomeni intensi

La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati del Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CDF) della Regione Veneto, ha diramato un'allerta maltempo dalla sera di sabato 22 alla prima parte di domenica 23 giugno, che prevede una fase di instabilità con possibili rovesci e temporali, anche associati a fenomeni intensi. Per questo motivo il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per il rischio idrogeologico per temporali.

Si invita la cittadinanza a consultare i seguenti link per i corretti comportamenti che devono essere adottati in caso di rischio idraulico o di vento forte: https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro-0; https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-venti-e-mareggiate; https://iononrischio.protezionecivile.it/it/preparati/alluvione/.

Al seguente link ulteriori informazioni sull'allerta: https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/cfd.

In allegato un volantino con l'illustrazione dei fenomeni prevedibili in funzione delle allerte della Protezione civile.