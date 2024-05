Elezioni europee: due seggi a Mestre per il voto di millequattrocento studenti fuori sede

Millequattrocento studenti universitari fuori sede potranno votare nel comune di Venezia per le elezioni europee in programma l’8 e il 9 giugno. Lo stabilisce la circolare n. 27/2024 del Ministero dell'Interno che definisce disciplina e indicazioni operative per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti che per motivi di studio si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale.

Alla scuola primaria "Cesare Battisti", in via Cappuccina a Mestre, saranno costituiti due seggi aggiuntivi presso i quali tutti gli studenti che hanno preventivamente richiesto al proprio Comune di residenza l'autorizzazione, potranno esercitare il proprio diritto di voto. Nelle sezioni gli studenti troveranno la scheda della circoscrizione che troverebbero se votassero a casa, con i propri candidati.

All'Ufficio elettorale del Comune di Venezia sono pervenute 1404 domande: 974 ragazze e 430 ragazzi:

335 della Circoscrizione 1 Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria e Lombardia);

315 della Circoscrizione 3 Italia centrale (Lazio, Umbria, Marche e Toscana);

446 della Circoscrizione 4 Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);

308 della Circoscrizione 5 Italia insulare (Sardegna e Sicilia).

L'esercizio del voto fuori sede, come definito dal Dipartimento per gli Affari Europei, è previsto esclusivamente per le elezioni europee e non preclude all'elettore la possibilità di esercitare il voto nel proprio comune di iscrizione elettorale per eventuali, ulteriori consultazioni abbinate.