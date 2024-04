La consigliera comunale Deborah Onisto alla presentazione del libro 'L'eredità di Sassoli'

'L'impegno di costruire l'Europa dei popoli e dello Sato di diritto' è il sotto testo al libro, presentato oggi a palazzo Labia, che raccoglie i discorsi di David Sassoli, già giornalista e presidente del Parlamento europeo, scomparso nel gennaio del 2022. La consigliera Deborah Onisto ha rappresentato il Comune di Venezia all'incontro organizzato dalla Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace.

"Un dibattito importante in un momento cruciale per il nostro Continente che nasce dalla riflessione su un uomo che ha lasciato una testimonianza, ma anche azioni concrete - ha detto Onisto - Sassoli probabilmente oggi si sarebbe interrogato sulla contraddizione che viviamo anche sul fronte della guerra in Ucraina: andare avanti o rifuggirla. L'incontro è stato anche l'occasione per riflettere sugli uomini che rappresentano le Istituzioni, nei fatti e con gli ideali, alla vigilia delle prossime elezioni europee".

A raccontare l'uomo Sassoli i colleghi eurodeputati Alessandra Moretti e Giantonio Da Re, con Giovanni De Luca, Direttore Sede Rai del Veneto e Antonio Silvio Calò, Presidente della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace