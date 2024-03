Musei civici di Venezia, aperture speciali di Primavera

Orari prolungati, aperture straordinarie nei giorni festivi e giornate ad ingresso gratuito per i residenti della Città metropolitana e Mogliano Veneto. Anche la primavera dei Musei Civici di Venezia è all'insegna della cultura.

Aperti lunedì di Pasqua 1° aprile e 1° maggio tutti i Musei, compresi quelli con chiusura settimanale prevista il lunedì; Ca’ Pesaro - Galleria Internazionale d’Arte Moderna, con l’ultima occasione per visitare "Il ritratto veneziano dell’Ottocento e MAURIZIO PELLEGRIN. Me stesso e io" (fino al 1° aprile) e poi il Museo di Palazzo Mocenigo, il Museo di Storia Naturale di Venezia e il Museo del Merletto di Burano. Musei da scoprire e riscoprire anche in occasione del 25 aprile.

"I nostri musei conservano un patrimonio unico al mondo - spiega Luigi Brugnaro, sindaco del Comune di Venezia - e riteniamo importante prolungare gli orari per favorirne la fruizione sia dei residenti che dei visitatori. Sono azioni concrete che vanno nell'ottica di cogliere delle occasioni, di dialogare con il territorio e portare la cultura in mezzo alla gente. I risultati sono positivi, grazie alla collaborazione e al lavoro costante del Consiglio di Amministrazione, insieme ai curatori, tecnici, guardasala, addetti alla vigilanza, alla sicurezza, alle pulizie, bookshop e caffetterie, in una grande azione corale di squadra".

Ricorda Mariacristina Gribaudi, presidente Fondazione Musei Civici di Venezia che "grazie al supporto dell'Amministrazione comunale e al grande impegno di tutte le persone che lavorano con e per Fondazione, anche questa primavera vedrà protagonisti i musei e le mostre in città: una proposta che è parte di un investimento continuo e programmatico, di una missione per garantire l’accesso alla cultura ai cittadini, ai visitatori, a tutti".

Orari prolungati

Dal 1° maggio fino al 30 settembre ogni venerdì e sabato: Ca' Pesaro, Museo del Vetro, Museo di Palazzo Mocenigo, Museo Fortuny, Museo di Storia Naturale, Ca’ Rezzonico aperti fino alle 20, Museo del Merletto e Casa Goldoni fino alle 17, mentre Palazzo Ducale e Museo Correr saranno aperti fino alle ore 23 (ultimo ingresso ore 22).

Musei in Festa

In programma altre giornate con i Musei in festa e tre giovedì in programma; 4 aprile, 23 maggio e 13 giugno 2024, con ingresso gratuito nei Musei Civici di Venezia per i residenti dei 44 Comuni della Città metropolitana e di Mogliano Veneto. Sul sito Fondazione MUVE tutti i dettagli delle aperture straordinarie e la lista dei comuni aderenti a Musei in Festa.