Il saluto dell’assessore Besio all’incontro inaugurale del progetto “Culturae - Piccolo laboratorio di democrazia” promosso dalla Fondazione Marcianum

L'assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio, questa mattina, all’Auditorium dell’M9 a Mestre, ha portato il saluto suo personale e della Città ai partecipanti all’incontro inaugurale del progetto “Culturae – Piccoli laboratori di democrazia”, promosso dalla fondazione Marcianum con il patrocinio della Regione Veneto e dell’Ufficio Scolastico Regionale.

“E’ importante – ha sottolineato nel suo intervento l’assessore – offrire ai nostri ragazzi proposte come queste, che hanno lo scopo di declinare il concetto di educazione civica non in forma astratta, ma con un dibattito concreto, al fine di realizzare una vera partecipazione alla ‘res publica’, fatta di tempo, di cura del linguaggio, di mediazione, di ascolto, di rispetto.”

“Ragionare su temi fondamentali come quelli della democrazia e della cultura – ha osservato nel suo intervento di saluto il patriarca di Venezia moraglia – è fondamentale per creare cittadini che possano davvero operare per realizzare non una democrazia formale, ma sostanziale”.