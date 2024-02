Premio Mestre di Pittura: presentati il concorso 2024 e l'opera donata al Comune di Venezia

Si è tenuta questa mattina al Municipio di Mestre – nell'ambito della conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2024 del Premio Mestre di Pittura, ormai giunto alla sua ottava edizione – la cerimonia di consegna al Comune di Venezia, da parte del Circolo Veneto, dell'opera vincitrice del secondo premio dell'edizione 2023. Si tratta del dipinto del giovane artista Giovanni Di Rosa, dal titolo "Eravamo a Santa Maria del Popolo", realizzata con la tecnica di olio su tavola, delle dimensioni di 40 cm di altezza e 55 cm di base.

A portare i saluti dell'Amministrazione sono state la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e la consigliera delegata "Città di Venezia, cultura: attività teatrali e cinema", Giorgia Pea. Presenti, tra gli altri, anche il presidente del Circolo Veneto, Cesare Campa, il segretario organizzativo della Fondazione Musei Civici di Venezia, Mattia Agnetti, la responsabile di Ca' Pesaro, Elisabetta Barisoni, il coordinatore organizzativo del Premio Mestre di Pittura, Christiano Costantini, il direttore della Fondazione Bevilacqua La Masa, Bruno Bernardi e lo storico e critico d'arte, Marco Dolfin.

"Grazie alla sinergia e la collaborazione fra tutti coloro che partecipano al Premio Mestre di Pittura e fra chi si impegna con dedizione per la sua realizzazione - ha esordito la consigliera Pea - riusciamo a far emergere i talenti nella nostra città. Per otto edizioni il Premio si dimostra essere un successo, in quanto rappresenta un vero e proprio regalo che facciamo a Mestre, che sta dimostrando di saper accogliere diverse contaminazioni artistiche, dal design all’arte, dall’architettura al teatro, dalla grafica alla fotografia e allo sport. Colgo l'occasione per ringraziare Cesare Campa che considero essere il padre di questo Premio che sta vivendo una nuova epoca con uno sguardo sull'arte contemporanea che è uno dei temi sul quale vogliamo concentrare la nostra attenzione, in quanto elemento di inclusione e di coesione sociale".

Durante la conferenza stampa è stato detto che il concorso mantiene la finalità di valorizzare l'arte pittorica contemporanea, ed è promosso dall'Associazione Il Circolo Veneto con la Fondazione Musei Civici di Venezia, con il sostegno della Accademia di Belle Arti di Venezia e della Fondazione Bevilacqua La Masa, e gode del patrocinio di Regione del Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia.

"Il Premio è divenuto una iniziativa culturale di valenza internazionale – ha spiegato Campa – di crescente prestigio e diffusione e un arricchimento per la città di Mestre, che amplia così il suo ruolo di richiamo come luogo di incontro, scambio e confronto".

Il bando è pubblicato sul sito https://www.premiomestredipittura.eu/iscrizione e le candidature dovranno pervenire entro domenica 19 maggio. Il concorso rimane, anche in questa edizione, aperto a tutti senza limiti di età, sesso, nazionalità, ed il tema è libero. Le opere dovranno poter essere classificate come di pittura anche se in piena libertà stilistica e tecnica, e dovranno essere state realizzate dal 2023 in poi. Ogni artista può partecipare con una sola opera.

Una giuria tecnica decreterà le opere finaliste che verranno esposte nella mostra collettiva dei finalisti al Centro culturale Candiani di Mestre. Le opere finaliste verranno pubblicate a pagina intera nel catalogo a stampa della mostra, nonché nella pagina del sito istituzionale del premio dedicata www.premiomestredipittura.eu. La stessa giuria tecnica, decreterà successivamente i vincitori: l'opera vincitrice del primo premio entrerà a far parte della Collezione permanente di Ca’ Pesaro (Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia). Le opere vincitrici del secondo e terzo premio saranno esposte in modo permanente in enti o istituzioni culturali cittadine. Viene confermato il Premio Acquisto Speciale istituito dalla Associazione CGIA di Mestre, assegnato da una propria Giuria, la cui opera entrerà a far parte della collezione d’arte esposta nella sede cittadina dell’Associazione.

Tutti gli artisti finalisti concorreranno anche in questa edizione all'assegnazione del Premio della giuria popolare, composta da personalità espressione della società culturale e civile. Il premio è costituito da un trofeo selezionato dal migliore bozzetto tra quelli proposti dagli studenti del corso di scultura dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. Inoltre il Rotary Club Venezia Mestre attribuirà ad una delle opere finaliste, scelta da una propria commissione, il "Premio di Pittura Rotary Club Venezia Mestre, che consiste in un premio acquisto. Inoltre l’opera vincitrice verrà donata ad IPAV-Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane, per essere esposta nella sede della Antica Scuola dei Battuti di Via Spalti a Mestre.

Tra le novità di quest'anno è previsto un premio speciale consistente in una "residenza d’artista" nello spazio per la produzione culturale di Palazzo Poerio a Mestre, che sarà gestito da Fondazione dei Musei Civici di Venezia. Inoltre i candidati potranno ottenere a richiesta una pagina personale nel sito www.amici.premiomestredipittura.eu.

A concludere la conferenza stampa è stata la presidente Damiano che ha ribadito quanto il Premio negli anni sia cresciuto sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo: "Un Premio che si rinnova ogni anno e che diventa sempre di più il punto di riferimento culturale ed artistico della nostra città. Il Premio Mestre di Pittura si inserisce all'interno di quel grande lavoro di riqualificazione e crescita della Terraferma a cui l'Amministrazione e la Fondazione Musei Civici stanno lavorando con molto impegno. Mestre è una città dalle molteplici potenzialità, capace di offrire un futuro importante alle nuove generazioni".