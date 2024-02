Domenica 25 febbraio torna la domenica ecologica. Per promuovere la mobilità sostenibile, alle 11 apertura di un nuovo tratto di pista ciclabile

Nella giornata di domenica 25 febbraio, secondo la normativa prevista dalla Regione Veneto, sarà disposto il blocco totale del traffico nel centro di Mestre, fatta eccezione per i mezzi autorizzati. In particolare il provvedimento prevede il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle ore 8.30 alle ore 18.30 nell’area delimitata dalla tangenziale A57, dal raccordo autostradale compreso tra l’uscita “Marghera” ed il cavalcaferrovia di Mestre, dalla SR 11, da San Giuliano (via Orlanda nel tratto tra gli svincoli in località San Giuliano e l’innesto alla SR 14 via Martiri della Libertà) e da via Martiri della Libertà, con istituzione del divieto di transito. Il transito sarà consentito esclusivamente ai veicoli che utilizzano per la circonvallazione solo gpl, gas metano e a quelli provvisti di motori elettrici o ibridi, nonchè ai veicoli al servizio delle persone diversamente abili e a quelli elencati nell’ordinanza.

“L’appello alla popolazione è quello di rispettare l’ordinanza e di usare la bicicletta per girare in città e per conoscere angoli nuovi anche grazie all’ampio sistema di piste ciclabili messo a disposizione dal Comune - commenta l’assessore all’Ambiente, Massimiliano De Martin - Non dimentichiamo che il nostro territorio ha 200 chilometri di piste ciclabili, parchi e giardini da frequentare per trascorrere un po' di tempo all'aria aperta magari in zone di prossimità dove non siamo soliti recarci. Ricordo che anche in questa domenica le pattuglie della Polizia locale controlleranno il rispetto dell’ordinanza. I display lungo le strade segnaleranno che domenica 25 sono in programma le restrizioni previste dalla domenica ecologica”.

Come iniziativa di sensibilizzazione, domenica mattina, alle ore 11, in occasione della domenica ecologica sarà anche aperto un nuovo tratto di pista ciclabile. “Il collegamento che verrà inaugurato domenica riguarda una pista ciclabile lunga circa 350 metri e larga 2,50 metri, come previsto da normativa, illuminata nelle ore serali, che attraversa l'area verde di via Gobbi in prossimità della casa di riposo Anni Azzurri, in cui sono presenti attrezzature ludiche e campi sportivi, che adesso i ragazzi potranno raggiungere in bicicletta in condizioni di sicurezza - sottolinea l’assessore alla Mobilità, Renato Boraso - Nell'ambito di questo intervento, sono state piantumate nuove alberature ai margini della pista ciclabile e sono stati messi in sicurezza quattro attraversamenti ciclopedonali. Il nuovo collegamento ciclabile permette di completare il percorso di via Gobbi nel tratto compreso tra Campalto e via Vallenari, rimasto incompleto per molti anni. Grazie a questa nuova opera, gli abitanti di Campalto potranno raggiungere in sicurezza la pista ciclabile di via Vallenari e quindi, da questa, arrivare fino al parco Bissuola (procedendo verso ovest), oppure a Tessera (procedendo verso est lungo la nuova pista di via Triestina), o al bosco di Mestre a nord di Favaro, attraversando il centro del quartiere e proseguendo lungo la pista ciclabile di via Altinia”.

In applicazione delle nuove regole di moderazione della velocità dei veicoli, l'incrocio tra via Gobbi e via Ottoboni è stato ridimensionato, mantenendo lo spazio sufficiente per le manovre dei veicoli a una velocità consona al contesto urbano attraversato e, al contempo, aumentando gli spazi verdi per i percorsi pedonali e ciclabili. Il nuovo tracciato ciclabile è stato realizzato grazie ad un finanziamento europeo destinato all’implementazione delle reti ciclabili urbane, con particolare attenzione ai percorsi dedicati agli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro.

Con tale finanziamento l’Amministrazione comunale ha realizzato nel 2023 oltre 12 nuovi raccordi ciclabili, che hanno permesso di collegare tratti della rete urbana, precedentemente separati tra loro, garantendo maggior sicurezza agli spostamenti degli utenti di tutte le diverse fasce d’età.

Domenica sarà possibile usufruire del servizio bike sharing free floating (a flusso libero) che consente di usare la bicicletta senza l'obbligo di riportarla nelle stazioni prestabilite di sosta. Il servizio è gestito dalla piattaforma RideMovi e mette a disposizione un migliaio di biciclette tra quelle tradizionali a pedalata muscolare ed e-bike a pedalata assistita. Dopo un 2023 con numeri da record e un incremento di utenti in città del 50%, Ridemovi rilancia la promozione dedicata alle domeniche ecologiche: il costo dell’utilizzo sarà di 6,99 euro. Per acquistare il Pass da 1 giorno al 60% di sconto l'utente dovrà andare alla pagina Offerte dell’applicazione Ridemovi. Una volta acquistato il pass si avranno a disposizione per 24 ore, corse illimitate da 60 minuti con la bicicletta elettrica.

La Polizia locale, anche per questa domenica, ha predisposto dei servizi mirati volti a garantire il rispetto del divieto di transito da parte degli automobilisti. Saranno istituiti dei presidi in prossimità dei varchi in aggiunta ai presidi mobili all’interno dell’area soggetta all’ordinanza. Nell’ultima domenica ecologica sono stati 387 i mezzi controllati e 17 le sanzioni.

Le prossime domeniche individuate, frutto di un confronto con le associazioni di categoria, saranno il 24 marzo e 14 aprile 2024.