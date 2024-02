Colonna mobile enti locali: la Giunta proroga l’adesione al progetto

La Giunta comunale nella sua ultima seduta ha approvato, su proposta del vicesindaco e assessore alla Protezione civile Andrea Tomaello, la delibera che prevede la proroga al 31 dicembre 2024 dell’adesione al Progetto dell’Anci "Colonna mobile enti locali” a cui il Comune di Venezia aveva aderito con delibera di Giunta nel novembre 2018. Si tratta di un progetto nato sull’esperienza delle grandi catastrofi che hanno colpito il nostro Paese, in particolare i terremoti del 2009 in Abruzzo e del 2016 e 2017 in Centro Italia, che prevede l’invio del personale dei Comuni aderenti a supporto di quello delle Amministrazioni in cui si è verificata una grave calamità di rilievo nazionale. In questo modo può essere garantita l’erogazione di quei servizi che, necessari in tempo di pace, diventano urgenti e indispensabili al verificarsi di un’emergenza.

Grazie alla partecipazione alla Colonna mobile degli Enti Locali, la protezione civile del Comune di Venezia ha usufruito di un finanziamento di 379.000 euro, con cui sono stati acquistati automezzi e attrezzature che, oltre a poter essere impiegati nell’ambito del progetto, hanno permesso un significativo potenziamento delle capacità operative del Sistema locale di Protezione civile.

Il Contributo dato dal Comune di Venezia al Progetto ANCI è stato di particolare rilievo sia nell’ambito delle attività esercitative e programmatorie sia, soprattutto, in occasione dell’emergenza che ha pesantemente colpito l’Emilia Romagna la scorsa primavera.

Nei Comuni della Bassa Romagna e a Faenza, infatti, hanno operato per oltre un mese, dal 17 giugno al 24 maggio, 50 agenti della Polizia Locale, fornendo un indispensabile contributo nelle attività di garanzia della sicurezza, informazione e assistenza alla popolazione.

Con la delibera approvata la Giunta comunale ha prolungato al 31 dicembre 2024 l’adesione al progetto che, così come auspicato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, dovrebbe diventare un obiettivo permanente dei Comuni partecipanti, nonchè occasione per elaborare e sperimentare nuove procedure e strumenti amministrativi da utilizzare in emergenza.

"Con il rinnovo del progetto Colonna Mobile Enti Locali la nostra città si conferma al centro del sistema di protezione civile nazionale. Un risultato frutto della sinergia tra l'Amministrazione comunale, l'ANCI ed il Dipartimento nazionale di Protezione civile ma anche della grande professionalità del nostro personale e della formazione attenta e costante dei volontari, ai quali va la nostra riconoscenza per il contributo dato durante le numerose emergenze di questi anni” commenta il vicesindaco Andrea Tomaello.

“L'adesione al Progetto Colonna mobile Enti Locali, voluta dall'Amministrazione comunale, risulta di particolare importanza non solo per il supporto previsto ai Comuni colpiti da calamità, ma anche per la valenza che assume a livello locale - sottolinea il responsabile del Servizio di Protezione civile del Comune, Francesco Vascellari - L'acquisto di attrezzature impiegabili anche nel nostro territorio e il poter confrontarsi e fare rete con i Sistemi di Protezione civile delle altre Città metropolitane, infatti, rappresenta una preziosa occasione di crescita per il Servizio comunale di protezione civile”.