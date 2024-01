PM10 in atmosfera: confermato il livello di allerta 2 'Rosso'

Arpav comunica il mantenimento del livello di allerta 2 "Rosso" scattato lo scorso 30 gennaio per la concentrazione di PM10 in atmosfera sul territorio del Comune di Venezia, come previsto dall'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano e come integrato dalle DGRV n. 238/2021 e n. 1089/2021.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la pagina web dedicata, oppure il canale telegram @AllertaPM10Venezia (maggiori informazioni alla pagina). Il bollettino di allerta PM10 è disponibile al link: https://www.arpa.veneto.it