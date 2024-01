Aree verdi e parchi: la Giunta approva interventi “Green e Blue” per l'adattamento ai cambiamenti climatici

La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, su proposta degli assessori ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, e all’Ambiente, Massimiliano De Martin, ha approvato la delibera per la sistemazione di aree verdi e aree ludico sportive.

Si tratta di interventi che prevedono la riqualificazione di piastre polivalenti e aree ludico-sportive, dislocate in 33 luoghi (scuole e parchi) all’interno delle Municipalità di Chirignago-Zelarino, Favaro Veneto, Marghera, Mestre e Pellestrina, nel Comune di Venezia.

“Gli interventi sono volti essenzialmente a ridurre l’impermeabilizzazione del suolo e l’effetto isola di calore all’interno dei parchi cittadini e nello specifico nelle aree ludiche attrezzate, in chiave di rigenerazione urbana – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - .Tramite l’utilizzo di materiali riflettenti a basso assorbimento di calore nelle aree gioco per bambini, nelle aree riservate all’outdoor fitness e nelle aree sportive quali campi da pallacanestro, pallavolo e pattinaggio esistenti. I diversi campi d’intervento risultano attualmente in cattive condizioni, le pavimentazioni in gomma e i sottofondi in cemento e in asfalto sono usurati. Il progetto intende garantire la resilienza al calore e la permeabilità dei suoli con la sistemazione e la semina di tappeti erbosi e pavimentazione a basso assorbimento di calore”.

Il progetto rientra nell’ambito dei finanziamenti previsti dal Ministero per la transizione ecologica e prevede un investimento di 1.194.380 euro. "L’Amministrazione Brugnaro è da sempre sensibile ai temi ambientali e per questo abbiamo aderito al programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano – ha sottolineato l’assessore De Martin – L’Amministrazione del sindaco Luigi Brugnaro ha quindi colto l’opportunità di realizzare l’intervento 'Green e Blue' che prevede l’utilizzo di materiale riflettente a basso assorbimento di calore".