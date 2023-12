Venezia accende il Natale: arrivano le regate e le corse dei Babbi Natale, insieme alla grande musica, i mercatini e l’albero-installazione a Forte Marghera

Concerti, regate di Babbi Natale, mercatini e spettacoli. Venezia, le isole, Mestre e la terraferma saranno protagoniste di tanti appuntamenti che promettono di assaporare appieno la magia del Natale. Entra nel vivo “Venezia accende il Natale”, promosso da Comune di Venezia e Vela Spa.

A Venezia torna l’attesa Corsa dei Babbi Natale, giunta quest’anno alla sua ottava edizione. Appuntamento domenica 17 dicembre alle ore 9.30 in campo Santa Margherita, per un percorso di 7 km, adatto sia per runners che per le famiglie. Nella stessa giornata, alle ore 11.00 in Canal Grande, i Babbi Natale saranno vita a un corteo acqueo natalizio con partenza da San Zaccaria e arrivo davanti a Ca’ Foscari. L’11esima regata alla valesana dei Babbi Natale sarà aperta alle categorie Champion Uomini, Champion Donne e Amatori Uomini. Giunte al traguardo, le imbarcazioni raggiungeranno campo dell’Erbaria dove si svolgeranno le premiazioni.

A San Francesco della Vigna, da giovedì 14 a sabato 16 dicembre dalle ore 10.00, mercatini natalizi con creazioni artigianali originali, laboratori e spettacoli di magia per bambini. Inoltre, sabato 16 alle ore 16.00 laboratorio di teatro per bambini, alle 17.15 spettacolo di magia con il mago Thomas e alle 18.30 concerto jazz. La magia del Natale arriva anche a Burano con la prima edizione dei mercatini, in zona Pescheria dalle ore 12.00 alle 19.30. Sabato 16 alle 15.30, inoltre, Babbo Natale arriverà in barca carico di dolcetti e cioccolata calda per tutti, mentre domenica 17 gran chiusura con musica.

A Murano il Gruppo Remiero presenta "Babbo Natale in Slitta". Domenica 17 dicembre alle ore 11.00 lungo il rio dei Vetrai, il Canal Grande dell’isola e il rio di San Donato andrà in scena un magnifico corteo in barca di Babbi Natale. Sul palco di Piazza Ferretto a Mestre salirà la grande musica.

Giovedì 14 alle ore 18.00 si esibirà la Knox Grammar School Sydney, 52 studenti di età compresa tra i 13 e 18 anni daranno vita ad un entusiasmante repertorio sinfonico. Venerdì 15 dicembre alle ore 16.30 sarà la volta del Concerto natalizio degli Zampognari Veneti. Sabato 16 e domenica 17, alle ore 17.00, doppio appuntamento con il Concerto corale di Carole natalizie con la partecipazione degli artisti del Coro della Fenice.

Nel cuore di Mestre continuano gli spettacoli di intrattenimento per bambini e famiglie. Sabato 16 dicembre dalle 16.00 alle 19.30 appuntamento con un’abile manipolatrice di hoop in veste di Natalina che proporrà numeri itineranti con effetti di luce e di fuoco, mentre domenica dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30 arriva l’elfo a motore: una macchinina elettrica, spinta con il suo pallone aerostatico di freddi venti del nord, arriverà in città per raccogliere stupore e letterine, guidata da un folletto patentato.

Al Parco Albanese di Mestre è tornato il luna park Bissuola Winter Village, un vero e proprio luna park che ospita attrazioni dedicate a bambini e famiglie, oltre ad alcune bancarelle. Il luna park sarà aperto fino al 7 gennaio nei giorni feriali dalle 14.30 alle 20.00, mentre durante i giorni festivi dalle 10.30 alle 20. Mercoledì 27 e mercoledì 3 gennaio saranno due giornate dedicate alle persone con disabilità che avranno la possibilità di accedere gratuitamente alle giostre e alle attrazioni.

Il Teatro Toniolo continua la programmazione all’interno del cartellone Teatro per le Feste: da venerdì 15 a domenica 17 dicembre il palco ospiterà il formidabile Les Ballets Trockadero de Monte Carlo con il loro Trocks are back!, la compagnia di danza maschile più irriverente e dissacrante al mondo che sa coniugare tecnica impeccabile e incontenibile comicità.

Sorprese natalizie anche a Forte Marghera, dove sbarca la Biennale di Venezia. Da venerdì 15 a domenica 7 gennaio sarà possibile visitare l’albero-installazione panoramica X-Tree, rivisitazione artistica del classico albero di Natale, percorribile con scala interna fino alla terrazza belvedere a 25 metri di altezza. L’accesso è libero, ogni giorno dalle 14.00 alle 16.00 (inaugurazione venerdì 15 dicembre ore 18.00 con dj-set dalle 19.00 alle 22.00). L’installazione sarà arricchita dalla passeggiata romantica Starfield con due percorsi acustici e luminosi che, dall’ingresso di Forte Marghera, condurranno all’installazione X-Tree e alla laguna.

A Marghera sabato 16 alle ore 16.00 tutti in pista di pattinaggio per assistere a spettacoli e animazioni, mentre domenica si potranno visitare tutto il giorno, dalle ore 10.00, i mercatini natalizi.Chirignago entra nel vivo dei festeggiamenti con il concerto gospel di Natale, giovedì 14 alle ore 20.45 nella chiesa di San Giorgio Maggiore.

Domenica 17, invece, dalle ore 8.30 mercatini della solidarietà e dalle 10.00 alle 12.30 i bimbi potranno scattarsi una foto con Babbo Natale.

All’interno del calendario degli eventi natalizi rientra anche il percorso sulla natività: 14 opere in 8 musei della Fondazione MUVE, una 70ina di presepi realizzati dalle parrocchie e dalle associazioni del territorio oltre a un ciclo di 8 conferenze e letture ospitate dalla Rete Biblioteche Venezia. Nei giorni scorsi è stato svelato, all’interno della biblioteca Vez di Mestre, il presepe Admirabile Signum, fedele riproduzione in scala – unica in Italia - della Natività che la Città del Vaticano ha esposto il 9 dicembre 2023, in Piazza San Pietro. Il presepe in scala è stato realizzato dai maestri napoletani Cantone & Costabile, gli stessi che hanno dato vita all’opera originale a grandezza naturale. Il presepe sarà visitabile alla Vez a Mestre fino al 22 dicembre, dalle 9.00 alle 20.00, per poi spostarsi alla Basilica della Salute a Venezia (dal 23 dicembre all’1 gennaio), al Centro Don Orione di Chirignago (dal 2 al 5 gennaio) e, infine, il 6 e 7 gennaio sarà esposto nel nuovo patronato di Zelarino. Tutte le informazioni e la mappa interattiva dei presepi al link www.comune.venezia.it/it/content/presepi.

Inoltre, l’Amministrazione comunale e i Musei Civici di Venezia hanno programmato aperture straordinarie che porteranno una variegata offerta culturale in laguna e in terraferma. Tutti i Musei Civici di Venezia resteranno straordinariamente aperti al pubblico lunedì 25 dicembre, martedì 26 dicembre e lunedì 1 gennaio, compresi i Musei con chiusura settimanale prevista il lunedì e martedì. Dall’8 dicembre al 6 gennaio, ogni venerdì e sabato Palazzo Ducale e Museo Correr saranno aperti fino alle ore 21 (ultimo ingresso ore 20.30). Domenica 17 dicembre ultimo appuntamento dell’anno con Musei in Festa, con ingresso gratuito nei Musei Civici di Venezia per i residenti dei 44 Comuni della Città Metropolitana e di Mogliano Veneto.