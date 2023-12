L'assessore Besio al Teatro del Parco di Mestre per lo spettacolo "A Christmas Carol"

Al Teatro del Parco di Mestre è andato in scena questo pomeriggio il musical "A Christmas Carol", adattamento del celebre romanzo di Charles Dickens.

Lo spettacolo rientra all'interno delle iniziative promosse dal Servizio Progettazione educativa del Comune di Venezia, in collaborazione con la Scuola di Ballo del Veneto e l'Associazione LG-Sviluppo Arti & Balletto ASD APS, che ha voluto portare a teatro, con due appuntamenti la mattina e il pomeriggio, gli alunni delle scuole primarie cittadine per le festività natalizie, affinchè "potessero aprire la mente a tutto ciò che è fantasia, crescita e riflessione, perché la cultura non è fatta solo di dibattiti, incontri e convegni" come ribadito dagli organizzatori.

In apertura di spettacolo, l'assessore alle Politiche educative, Laura Besio ha portato i saluti della Città: "A Christmas Carol è un regalo che vogliamo fare a Natale agli studenti che frequentano le nostre scuole primarie, perché riteniamo che andare a teatro rappresenti un'occasione speciale. Il teatro, infatti, oltre a essere un'opportunità di intrattenimento, riflessione, interiorità, è anche dibattito, un'esperienza quindi dall'alto valore educativo". L'assessore ha poi sottolineato che "l'importanza dell'iniziativa come occasione per avvicinare i giovani alla cultura".

Lo spettacolo, che ha già visto più di 400 bambini presenti oggi a Teatro durante i primi due appuntamenti del mattino e del pomeriggio, proseguirà anche domani, mercoledì 13 dicembre, alle ore 10 e 14:30, mentre la sera ci sarà la replica per il pubblico alle ore 20. Per la replica serale è richiesto un contributo di 10 euro a persona.