"Libro contro libro": al via l’iniziativa per lo scambio dei libri scolastici usati in tutte le Municipalità

Un’occasione di risparmio per le famiglie, un modo per evitare gli sprechi ed educare i ragazzi, ma anche per rafforzare il senso di comunità. Sono questi gli obiettivi di "Libro contro libro", gli appuntamenti dedicati alle famiglie e agli studenti per lo scambio dei testi scolastici usati, organizzati dall’Assessorato comunale alle Politiche educative in collaborazione con le Municipalità.

L’iniziativa è stata presentata questo pomeriggio con una conferenza stampa a Villa Querini a Mestre, alla quale hanno partecipato l’assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio, il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, i delegati alla scuola/politiche educative di riferimento della Municipalità di Venezia Murano Burano, Stefania Bertelli, di Chirignago Zelarino, Miriam Pessot, e di Favaro Veneto, Debora Vettori.

"L’idea di ‘Libro contro libro’ parte da lontano, con un format collaudato. Gli studenti portano i loro libri scolastici e li scambiano con i coetanei", ha spiegato l'assessore. "L’iniziativa centra importanti obiettivi come il contenimento della spesa per le famiglie, l’ottimizzazione di spazi e risorse umane e il rafforzamento del senso di comunità. Grazie alla collaborazione con numerose realtà territoriali, enti e privati, sempre molto disponibili e, quest’anno, anche al supporto della Consulta Studentesca, stringiamo relazioni sempre più solide. Un momento di animazione territoriale e aggregazione tra studenti, che valorizza la condivisione e la sostenibilità".

Per partecipare non è necessaria la prenotazione: basterà recarsi negli orari e nei luoghi indicati, allestire il proprio spazio per lo scambio o affiggere annunci con i libri disponibili o richiesti. I consiglieri di Municipalità saranno presenti per supportare studenti e genitori. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a librocontrolibro@comune.venezia.it.

L’iniziativa sarà riproposta nel corso dell’estate, in particolare nelle settimane precedenti l’inizio del nuovo anno scolastico, con nuove date che saranno comunicate anche grazie alla collaborazione degli istituti scolastici.

Calendario dei primi appuntamenti: