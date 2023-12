L’assessore Besio per i 100 anni del Liceo Benedetti Tommaseo

L’assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio, è intervenuta questa mattina alle celebrazioni per i 100 anni del Liceo Benedetti Tommaseo – dal titolo “Un liceo per un mondo che cambia, per quale futuro, per quale Venezia” – che si sono svolte nell’aula magna dell’Ateneo Veneto.

“Si tratta di un traguardo davvero importante quello che oggi viene celebrato – ha esordito l’assessore Besio – 100 anni dalla nascita del Benedetti e 10 dall’unione Benedetti-Tommaseo. Una realtà che ha ben colto la sfida di essere autorevolmente storici ma allo stesso tempo non anacronistici, di essere luogo di cultura e formazione della persona senza però perdere di vista la proiezione nel tessuto sociale. Il mio augurio ai ragazzi oggi è di essere come la città di Venezia: una meravigliosa pluralità di elementi di fiducia ma anche di tenacia, essere tradizione e innovazione, prudenza e coraggio, porta e non muro. Il Liceo Benedetti rappresenta un’eccellenza nel panorama scolastico, così come tutti coloro che ogni giorno costruiscono questo meritevole spazio di crescita”.