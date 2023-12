Contenimento degli inquinanti atmosferici, la Giunta approva la proroga delle misure straordinarie

La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore all’ambiente Massimiliano De Martin, ha prorogato fino al 30 aprile 2024 le misure straordinarie di contenimento degli inquinanti atmosferici.

Il periodo di attuazione sarà quindi dall’1 gennaio al 30 aprile 2024. Il nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano sottende impegni fino ad ottobre 2025.

Il Comune ha anche deciso di aderire al Progetto MoVe (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) della Regione Veneto. Si tratta di un progetto che consentirà ai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione che aderiranno volontariamente all’iniziativa di circolare entro determinate soglie chilometriche annue in caso di livello “verde”. In questo modo cittadini che intendano attivare il servizio secondo le specifiche modalità stabilite dalla Regione, potranno fruire dei benefici fatto salvo il fatto che la suddetta attivazione non produce effetti in caso di livello arancio e rosso comunicato da Arpav.

“Stiamo ottenendo importanti risultati anche grazie alla collaborazione dei cittadini, che hanno capito la necessità di limitare l’utilizzo dei mezzi di trasporto e dei sistemi di riscaldamento più inquinanti. Ora - spiega l’Assessore De Martin - dobbiamo guardare avanti e procedere sulla strada tracciata garantendo all’ambiente e a noi stessi un futuro più green ed ecosostenibile attraverso scelte consapevoli”.

A gennaio tornano anche le domeniche individuate, frutto di un confronto con le associazioni di categoria, saranno il 21 gennaio, 25 febbraio, 24 marzo e 14 aprile 2024.