"Venezia in bici": dal 22 al 24 settembre torna l'appuntamento con la Settimana Europea della Mobilità

Il Comune di Venezia aderisce anche quest’anno alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (SEM), con una serie di iniziative che percorrono diversi ambiti della mobilità sostenibile urbana. Il tema della SEM lanciato dalla Commissione Europea per il 2023 è "Risparmiare Energia" e vuole far riflettere sui consumi energetici, in particolare su quelli derivanti dalla mobilità urbana.

“Un settore, quello della mobilità sostenibile, sul quale come Comune di Venezia abbiamo investito numerose risorse - ha dichiarato il sindaco Luigi Brugnaro - Questa Amministrazione è stata la prima in Italia ad introdurre un servizio di TPL urbano completamente elettrico al Lido e Pellestrina. Sei anni fa abbiamo introdotto il primo car sharing interamente ibrido in Italia, abbiamo un innovativo servizio di monopattini elettrici e di bike sharing e dal mese di agosto 2023 è partita la campagna di conversione all’elettrico di tutti i veicoli destinati agli spostamenti di servizio dei dipendenti comunali. Abbiamo inaugurato i primi quattro autobus ad idrogeno per il trasporto pubblico, dopo che l’anno scorso è stata aperta la prima stazione di rifornimento per mezzi ad idrogeno. Negli ultimi otto anni anni la rete ciclabile comunale è aumentata in maniera straordinaria sia in quantità sia in qualità: il chilometraggio totale è passato dai 115 chilometri del 2015 agli attuali 180, andando a risolvere oltre 30 punti critici della rete. Interventi brevi ma di grande impatto per la sicurezza degli spostamenti”.

La ciclabilità, sarà il cuore della Settimana Europea della Mobilità per questo 2023. In analogia a quanto stanno facendo le principali città europee anche Venezia intende continuare ad investire sulle infrastrutture e i servizi per la ciclabilità urbana, per garantire un miglioramento significativo della qualità della vita in città. Gli esperti che misurano e confrontano i livelli di qualità delle diverse città nel mondo stanno implementando nuovi indici di valutazione sempre più incentrati su comfort e sicurezza degli spostamenti urbani. Il titolo degli eventi in programma sul territorio comunale quest’anno è “VENEZIA in BICI” proprio a sottolineare che l’intera città di Venezia, e quindi anche i suoi abitanti, sono chiamati a sposare questa modalità di spostamento, portatrice di benefici per la salute delle persone e anche dell’ambiente.

Gli eventi principali sono raccolti nel weekend dal 22 al 24 settembre nei luoghi e negli orari indicati nel programma consultabile sul sito del Comune di Venezia alla pagina www.comune.venezia.it/veneziainbici23. In questi tre giorni ciclisti appassionati, ciclisti arrugginiti e anche i “non ancora ciclisti” potranno usufruire del servizio Bike Check-Up per far controllare gratuitamente la propria bicicletta, per raccogliere informazioni sul tipo giusto di bici da provare o comprare oppure sui posti più belli che si possono raggiungere nella nostra città, in bicicletta e in piena sicurezza. In questo bike ceck-up verranno eseguiti piccoli interventi di messa a punto come il gonfiaggio delle gomme, la lubrificazione della catena e la regolazione dei freni. Chi avesse bisogno di riparazioni più complesse riceverà una lista degli interventi consigliati e l’elenco di officine cittadine a cui rivolgersi.

“La sicurezza dei nostri cittadini ci sta a cuore, ed è per questo che offriamo questo nuovo e utile servizio” spiega l’assessore alla Mobilità Renato Boraso. “E’ un servizio che funziona già bene in città italiane dove la ciclabilità si è diffusa velocemente già da diversi anni, come Bressanone e Bolzano. Lo vogliamo testare anche da noi durante questa Settimana della Mobilità e, se funzionerà, lo faremo continuare anche dopo la SEM, girando tutti i quartieri del Comune, a testimonianza dell’impegno convinto del Comune per la sicurezza sulle strade”.

Oltre al Bike Check-Up, il ricco programma prevede per il pomeriggio del sabato un “bike test” al parco Albanese per provare tutti i nuovi modelli di biciclette, dalle più veloci e-bike alle più piccole pieghevoli, fino alle più capaci cargo bike, senza dimenticare le nuovissime grave. La domenica il momento più coinvolgente: con partenza dal parco di San Giuliano sono previste ben otto escursioni guidate in bicicletta alla scoperta della città e dei suoi paesaggi più belli. I percorsi proposti quest’anno sono stati pensati per tutte le età e per tutti i gusti, ideati insieme a tutte le principali Associazioni del territorio che si occupano di bicicletta e scoperta del paesaggio: Fiab, Pedale Veneziano, la Velostazione, Lipu, i Forti.

Le iscrizioni alle 8 uscite in bicicletta si apriranno oggi mercoledì 13 settembre nella pagina del sito del Comune di Venezia al link https://www.comune.venezia.it/veneziainbici23

Gli altri appuntamenti previsti in città all’interno della Settimana Europea della mobilità:

Sabato 16 Settembre, alle ore 17, alla Biblioteca del Parco Albanese si terrà l'incontro "Bike Revolution", di Federico Rossi e Andrea Heinrich a cura di La Velostazione, un momento di divulgazione della ciclabilità per i ragazzi ma aperto a tutti. Un talk a due voci in cui si parlerà di città a misura d'uomo, bikepacking e cargo-bike, MTB e bmx, avventure impensabili;

Giovedì 21 settembre, alle ore 11, al Centro Culturale Candiani - Sala seminariale del primo piano, si svolgerà l'incontro IL GREEN DEAL SIAMO NOI. "Il clima cambia. E tu cambieresti?". con gli ambasciatori del Patto europeo per il clima Gianrossano Giannini e Abel Gambini che affronteranno il tema più generale delle sfide per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L'incontro sarà aperto dall'Ass. De Martin;

Venerdì 22 settembre, di prima mattina, il consueto conteggio dei passaggi in bici, organizzato da Fiab Mestre, per monitorare l’andamento dei flussi in bicicletta sulle principali direttrici ciclabili di ingresso al centro di Mestre.

Info e dettagli: www.comune.venezia.it/veneziainbici23