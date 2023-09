Salone dell’Alto Artigianato Italiano: oggi pomeriggio due incontri per raccontare l'artigianato italiano nel turismo e per celebrare le eccellenze dei mestieri veneziani

Oggi pomeriggio al Salone dell’Alto Artigianato Italiano in corso all’Arsenale di Venezia fino a domani, domenica 1 ottobre, si sono svolti due incontri per raccontare l'artigianato italiano nel turismo e per celebrare le eccellenze dei mestieri veneziani.

Al primo appuntamento “Le radici dell’Alto Artigianato e il Turismo delle Radici” era presente, per il Comune di Venezia, Elisabetta Pesce, assessore alla Sicurezza che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale prima dell’ intervento al di Loredana Flego, Coordinatrice Regionale Veneto e Trentino Alto Adige, Progetto PNRR Turismo delle Radici; Direzione Generale per gli Italiani all’Estero; Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. “Porto il mio saluto a tutti gli artigiani e agli spettatori che stanno dando vita alla prima edizione del Salone fortemente voluto dal Sindaco in un luogo dove l'arte navale ha avuto le sue origini - ha commentato l’assessore- In pochi mesi è stata costruita una vetrina privilegiata della nostra arte, dell’artigianato di Venezia e dell’Italia tutta”. Al centro del dialogo le nuove proposte targettizzate per il Turista delle Radici, basate sulla valorizzazione sia culturale che commerciale dell’artigianato italiano, e in particolar modo veneto.

Alle 17 invece il Salone è stato teatro della premiazione da parte della Camera di Commercio di due aziende veneziane, una specializzata nell’incisione su vetro e l'altra nella lavorazione del marmo. Presente per l'amministrazione comunale Alessandro Scarpa Marta, consigliere delegato per i Rapporti con le isole del Comune di Venezia che ha consegnato i premi.

“ Vedere l’Arsenale di Venezia come vetrina delle eccellenze dell'artigianato della nostra città e di tutta Italia è una cosa importantissima. Eventi come questi sono momenti fondamentali per il dialogo e la crescita culturale di tutti, in primis degli artigiani che portano avanti la tradizione ma anche l'innovazione del loro sapere che in questi giorni stanno raccontando la loro storia ai tanti visitatori presenti ” è intervenuto il consigliere prima di passare alla premiazione.

A ricevere il premio Matteo Seguso e la ditta Lamon Marmi spa: si tratta di due artigiani locali che in questi giorni hanno partecipato alla manifestazione che si è svolta all’Arsenale, dedicata alle eccellenze dell’artigianato in Italia rappresentato da 104 espositori provenienti dal Nord al Sud.

Subito dopo, a conclusione della giornata dedicata agli eventi, il convegno “La tradizione incontra l’innovazione nella città storica: il ruolo sociale dell’artigianato e la valorizzazione delle eccellenze locali” a cura di Fablab Venezia.