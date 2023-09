L'assessore De Martin al Forum “Il patrimonio culturale e le azioni per il clima” promosso da Europa Nostra

“Il patrimonio culturale e le azioni per il clima”: questo il tema del Forum svoltosi questa mattina alle Procuratie vecchie, a Venezia, nell’ambito del Summit europeo promosso in questi giorni da Europa Nostra, che ha scelto il capoluogo lagunare per festeggiare i suoi sessant’anni di attività.

A portare il saluto della Città agli ospiti convenuti da tutto il continente, l’assessore comunale all’Ambiente, Massimiliano De Martin.

“Il vostro organismo – ha osservato De Martin – festeggia sessant’anni, mentre Venezia ne conta 1602: siamo però entrambi realtà giovani. La nostra è infatti una città che ha sempre guardato al futuro, perché solo grazie alla scienza, alla ricerca, alla tecnologia, ha potuto sopravvivere.

A noi che l’amministriamo il compito di attuare una ‘politica responsabile’, non basata sulle ideologie o sulle sensazioni del momento, e in grado di riuscire a reperire le risorse necessarie per garantire la transizione energetica e dare risposte concrete alla lotta contro il cambiamento climatico in corso.

E sono contento di poter dire che molto stiamo facendo: dal Mose agli interventi per salvaguardare dall’acqua alta piazza san Marco, dalla realizzazione del primo distributore a idrogeno per i mezzi gommati al rinnovamento del parco degli automezzi del trasporto pubblico locale (con 94 bus a idrogeno in arrivo) e della flotta di navigazione, che entro il 2032 conterà di mezzi ibridi o con energia rinnovabile.

Il tutto ricordando che l’uomo non deve sfidare la natura, ma, grazie alla scienza, alla ricerca, alla tecnologia trovare soluzioni per realizzare un giusto equilibrio con l’habitat in cui vive.”