La presidente Damiano alla conferenza "Tessere di Storia" incentrata sul mosaico vitreo

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, all’interno dell’Ateneo Veneto, a Venezia, “Tessere di storia", una conferenza sulla nascita, storia ed usi del mosaico vitreo, inserita nell’ambito della The Venice Glass Week.

Ha preso parte all’evento, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, la presidente del Consiglio, Ermelinda Damiano. “Un grande ringraziamento all’Ateneo Veneto che oggi ci ospita, così come in occasione di molte altre iniziative che riguardano la città. Abbiamo raggiunto la settima edizione della The Venice Glass Week che quest’anno conta oltre 250 appuntamenti diffusi su tutto il territorio e che vede anche una partecipazione internazionale, a dimostrazione di quanto Venezia valorizzi e tuteli una delle tradizioni e produzioni più antiche e importanti di questa città, che è quella del vetro in tutte le sue declinazioni. Un grande traguardo in questo senso è stato l’iscrizione delle perle di vetro nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco, raggiunto grazie al lavoro del Comitato per la Salvaguardia dell’Arte delle perle di Vetro Veneziane con il supporto della Fondazione Musei Civici e del Comune di Venezia. Si tratta però non di un punto di arrivo, ma di partenza.Tutta la comunità deve infatti unire le forze per tramandare queste arti per far sì che non vengano perse. Oggi siamo qui per ascoltare un focus sui mosaici - ha concluso la presidente - anche questi simbolo della storia di Venezia”.

L’evento si è incentrato sul tema del mosaico dalle sue origini storiche al suo attuale utilizzo nell’architettura moderna e in arredo d’interni e urbano, con un approfondimento dedicato alla sua conservazione ed al suo restauro.

A fare gli onori di casa Antonella Magaraggia, presidente di Ateneo Veneto, e ad intervenire successivamente è stata Valentina Fanti, Segretario OAPPC Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Venezia. A prendere la parola come relatori sono invece stati Chiara Squarcina, dirigente Area Attività Museali Fondazione Musei Civici di Venezia, Mauro Stocco, assistente Conservatore Fondazione Musei Civici di Venezia, Riccardo Bisazza, presidente Orsoni Venezia 1888, Stefano Lovison, presidente Scuola Mosaicisti del Friuli e Gian Piero Brovedani, direttore Scuola Mosaicisti del Friuli.

Si tratta di un evento organizzato da Comune di Venezia in collaborazione con Ateneo Veneto, Fondazione Musei Civici di Venezia - MUVE Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Venezia, Ordine APPC della Provincia di Venezia e Fondazione APPC della Provincia di Venezia.