Edu Day: lunedì 4 settembre torna l'Eduday al Chiostro di M9 e al Centro Culturale Candiani, Mestre

Torna Edu Day, l’atteso appuntamento tra Scuola e Istituzioni Culturali del Veneto che si pone l'obiettivo di mettere le realtà culturali del territorio in diretto contatto con le scuole. L’iniziativa, alla sua settima edizione, nasce dall’idea di una rete di oltre 30 istituzioni culturali che operano in Veneto con l’obiettivo di fornire un servizio al mondo della scuola. L’edizione 2023 di Edu Day si terrà il prossimo lunedì 4 settembre dalle ore 10.00 alle 17.00 nel Chiostro M9 e al Centro Culturale Candiani.

Sarà una giornata dedicata all’incontro tra le istituzioni museali e culturali del territorio e gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado, che in questa occasione potranno avere una panoramica esaustiva sui programmi educativi e didattici proposti da musei, centri espositivi, biblioteche, teatri, fondazioni della regione.

Musei e altre istituzioni culturali come luoghi privilegiati dell’incontro con la cultura: scrigni che contengono il passato e il futuro, la tradizione e l’innovazione e favoriscono l’apprendimento multidisciplinare.

L’edizione di quest’anno si arricchisce di un ulteriore appuntamento dedicato alla formazione docenti riconosciuto dal MIM, dal titolo Literacy per la cittadinanza attiva. Esperienze Idee e Futuro.

L’iniziativa coinvolge alcune tra le più importanti istituzioni culturali presenti sul territorio, testimoniando la volontà di fare rete per costruire una didattica sempre più d’eccellenza:

Artsystem per le STANZE DEL VETRO, Le Stanze della Fotografia, Collezione Peggy Guggenheim, Comune di Venezia - Settore Cultura e Settore Agenzia Coesione Sociale, Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria - Regione del Veneto, Direzione Regionale Musei Veneto - DRMV, Fablab Venezia - Education, Fondazione Musei Civici di Venezia - MUVE, Fondazione Scientifica Querini Stampalia Onlus, Gallerie d’Italia - Vicenza, CoopCulture, Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi, Museo Gypsotheca Antonio Canova, Ocean Space, Palazzetto Bru Zane, M9Education - M9, Palazzo Grassi - Punta della Dogana, Palladio Museum, Distretto Veneziano della ricerca e dell’innovazione - DVRI, Staff Dentro L’Arte - Barchetta Blu, Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale, Centro di Ateneo per i Musei Unipd, The Home of The Human Safety Net, Museo Diocesano Vicenza, Museo della Centuriazione Romana -Borgoricco, FAI - Negozio Olivetti Villa dei Vescovi e Memoriale Brion,Musei Civici di Vicenza, Gallerie Accademia, Fondazione dell’Albero d’Oro - Palazzo Vendramin Grimani

Le Istituzioni partecipanti hanno inoltre attivato MEduSe, il portale delle offerte educative e didattiche proposte dalle realtà culturali venete, costantemente aggiornato . Lo scopo di MEduSe è essere un utile servizio per i docenti interessati all’offerta didattico-culturale della loro regione. MEduSe raccoglie in una banca dati on-line, interrogabile in forma dinamica, le opportunità educative fruibili in Veneto. Consente agli insegnanti di qualunque ordine e grado, ma anche a gruppi, famiglie e mediatori culturali, di scoprire in pochi click quali sono, nel Veneto, le attività più adatte ai loro interessi e alle loro necessità del momento: https://www.meduse.education. Per informazioni e nuove adesioni contattare: eduday.veneto@gmail.com

Informazioni utili: le attività di Edu Day sono ad accesso libero e gratuito per gli insegnanti.