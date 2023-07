Firmato lo stato di emergenza: il ringraziamento del sindaco Brugnaro

“Ringrazio il presidente Luca Zaia perché ha firmato, come richiesto, lo stato di emergenza regionale anche per i comuni della Città Metropolitana di Venezia colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici del 19 luglio scorso.

Questi fenomeni meteorologici eccezionali sono sempre più frequenti. Sono effetti dei cambiamenti climatici che vanno gestiti: bisogna ripulire gli invasi, fare le manutenzioni alle rive dei canali e dei fiumi, creare le vasche di laminazione che servono per contenere le bombe d’acque, ma anche ad irrigare i campi nei periodi di siccità.

È fondamentale guardare in faccia quanto succede, perché, con l'applicazione della scienza e della tecnica, non ci dobbiamo far trovare impreparati. Bisogna pensare alla messa in sicurezza del territorio dove vivono le nostre famiglie e sono attive le nostre imprese che creano lavoro” così in una nota il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.